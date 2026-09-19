Impflüge? Ermittlungen gegen Granit Xhaka

Aufregung in der Schweiz um Granit Xhaka: Hat sich der Mittelfeldspieler während der Corona-Pandemie ein gefälschtes Impfzertifikat beschafft? Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Xhaka.

Große Aufregung um den Schweizer Nationalmannschafts-Kapitän Granit Xhaka! Wie Schweizer Medien berichten, wird gegen den einstigen Meisterhelden von Bayer Leverkusen ermittelt. Der Vorwurf: Xhaka soll sich gefälschte Corona-Zertifikate besorgt haben.

Auch gegen eine Ärztin aus Luzern wird ermittelt. Diese soll während der Corona-Pandemie gefälschte Impfzertifikate ausgestellt haben, unter anderem soll der damals für den FC Arsenal aktive Xhaka davon Gebrauch gemacht haben. Nach Informationen der Schweizer Tageszeitung Blick hat die Polizei 2023 die Praxis der Ärztin durchsucht und Beweise gesichert. Im Fall von Xhaka soll die Bestätigung erstellt worden sein, dass er sich gegen Corona impfen ließ. Die Impfung soll jedoch nie stattgefunden haben.

Hatte sich Granit Xhaka gefälschte Impfzertifikate besorgt? Hatte sich Granit Xhaka gefälschte Impfzertifikate besorgt? © IMAGO/STEINSIEK.CH

Xhaka weist brisante Vorwürfe zurück

Simon Kopp, Informationsbeauftragter der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern, bestätigte auf Nachfrage, dass gegen Xhaka und die Ärztin ermittelt wird. „Dabei geht es darum, zu klären, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt im Zusammenhang mit einer möglichen Erschleichung einer falschen Beurkundung oder/und Urkundenfälschung“, wird Kopp bei Blick zitiert.

Dem Medienbericht zufolge soll Xhaka Anfang Oktober bei der Staatsanwaltschaft vorstellig werden. Sein Sprecher Andreas Bantel reagierte mit der Versicherung: „Granit Xhaka steht den Behörden uneingeschränkt und in voller Transparenz zur Verfügung.“ Bantel verwies ansonsten auf das laufende Verfahren und betonte: „Es liegt ihm eine Bestätigung der behandelnden Ärztin vor, dass er am 25. Januar 2022 zum ersten Mal und am 11. November 2022 zum zweiten Mal gegen Covid geimpft wurde.“

Die Blick zitiert auch den Anwalt der angeblich beschuldigten Ärztin, die ihre Unschuld beteuert: „Meine Klientin sagt, sie habe Xhaka geimpft.“

Xhaka wurde am 1. September 2021 positiv auf Corona getestet. Anschließend gab er an, gegen Corona geimpft worden zu sein. Ob diese Impfungen wirklich durchgeführt wurden, steht nun im Zentrum der Ermittlungen der Luzerner Staatsanwaltschaft.