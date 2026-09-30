Der italienische Rekordmeister Juventus Turin häuft weiter und weiter Verluste an. Nun soll eine Kapitalerhöhung helfen.

Der Verwaltungsrat des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin plant eine Kapitalerhöhung von bis zu 250 Millionen Euro. Damit sollen die Verluste des börsennotierten Serie-A-Klubs eingedämmt werden, der das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Minus von 66 Millionen Euro abgeschlossen hat.

Juve hatte damit zum neunten Mal in Folge rote Zahlen geschrieben. Der Jahresverlust zum 30. Juni 2026 fiel noch höher aus als im Vorjahr, in dem das Minus 58 Millionen Euro betragen hatte.

Das Geld aus der Kapitalerhöhung soll nach Angaben des Vereins unter anderem zur Stärkung der Kapitalstruktur und der sportlichen Wettbewerbsfähigkeit, für mögliche Investitionen in strategische Immobilien wie das Allianz Stadium sowie für die Weiterentwicklung der Marke und die finanzielle Nachhaltigkeit eingesetzt werden.

Juventus Turin muss Kosten reduzieren

Mehrheitsaktionär Exor im Besitz der Unternehmerfamilie Agnelli-Elkann will einen Anteil von 65,4 Prozent an der Kapitalerhöhung übernehmen. Zudem soll Exor umgehend 60 Millionen Euro als Vorschuss einzahlen. Die Kapitalaufstockung solle bis Dezember abgeschlossen werden, teilte der Klub mit.

Gleichzeitig hat Juventus seine Kosten weiter reduziert. Die operativen Ausgaben sanken im vergangenen Geschäftsjahr um 42 Millionen Euro, die Personalkosten um elf Millionen Euro. Die Einnahmen blieben ohne Transfererlöse mit 417 Millionen Euro nahezu stabil, im Vorjahr waren es 420 Millionen Euro gewesen.

Höhere Sponsoring-Einnahmen von 20 Millionen Euro, unter anderem durch Verträge mit Jeep und Visit Detroit, konnten andere Einnahmeausfälle teilweise ausgleichen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Juventus erneut einen Verlust.

Besonders ins Gewicht fällt das Verpassen der Champions League, das nach Vereinsangaben gegenüber einer Teilnahme an der Europa League Mindereinnahmen von 50 bis 70 Millionen Euro bedeutet. In den vergangenen neun Jahren hat Juventus Turin Verluste in der Größenordnung von einer Milliarde Euro angesammelt.

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