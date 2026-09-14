Müller fehlt bei Whitecaps-Pleite

Müller "hatte das Gefühl, dass es immer schlimmer wurde"

In Abwesenheit von Thomas Müller enttäuscht Vancouver beim 1:2 gegen Austin, bleibt aber immerhin Tabellenführer.

Ohne den angeschlagenen Thomas Müller haben die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS die sechste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die Caps unterlagen überraschend zuhause gegen Austin FC mit 1:2 (0:1), bleiben mit 46 Punkten aber Tabellenführer der Western Conference vor Houston (43).

Thomas Müller fehlte verletzt Thomas Müller fehlte verletzt © AFP/GETTY IMAGES /SID/RICH LAM

MLS: Müller-Rückkehr noch offen

Müller war zuletzt beim 3:0 gegen Los Angeles Galaxy nach einem Schlag verletzt ausgewechselt worden. Wann der 37-Jährige wieder einsatzfähig sein wird, ist offen.

„Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Es ist enttäuschend“, sagte Trainer Jesper Sörensen. Christian Ramirez (28.) brachte die Gäste in Führung. Brian White (49.) glich aus. Zuvor hatte Ryan Gould (40.) einen Elfmeter verschossen. Ramirez (60.) sorgte schließlich für die Entscheidung.