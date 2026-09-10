Thomas Müller muss im Spiel gegen das Team von Marco Reus früh verletzt ausgewechselt werden. Vancouver-Trainer Jesper Sörensen gibt nach der Partie ein Update.

Sorgen um Thomas Müller: Der 36-Jährige musste beim 3:0-Sieg der Vancouver Whitecaps in der MLS gegen Los Angeles Galaxy frühzeitig verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Nachdem er offenbar einen Schlag abbekommen hatte, verließ Müller in der 27. Minute den Platz und wurde durch Cheikh Sabaly ersetzt. Die genaue Blessur des langjährigen Bayern-Stars blieb zunächst unklar, allerdings war zu erkennen, dass Müller leicht humpelte.

Thomas Müller wurde in der ersten Halbzeit ausgewechselt Thomas Müller wurde in der ersten Halbzeit ausgewechselt © IMAGO/Ball Raw Images

Vancouver-Trainer Jesper Sörensen gab nach der Partie ein vorsichtig optimistisches Update zu Müllers Zustand. „Wir werden abwarten müssen. Es handelt sich wahrscheinlich nicht um eine schwere Verletzung“, erklärte der Däne. „Aber zwischen den Spielen haben wir zeitlich sehr wenig Spielraum. Wir müssen also abwarten, ob er es bis Sonntag schafft.“

Vor seiner Auswechslung hatte Müller gegen LA erneut seine Klasse gezeigt: Das 1:0 durch Brian White (8.) bereitete er mit einem gekonnten Chipball vor. Mit dieser Führung gingen die Whitecaps auch in die Halbzeitpause.

MLS: Reus bei Müller-Duell eingewechselt

Nach der Pause legte Vancouver das zweite Tor nach: Müller-Kollege Ryan Gauld (57.) traf kurz nach der Einwechslung von Marco Reus, der bei den Gästen aus Kalifornien zunächst auf der Bank gesessen hatte. Der eingewechselte Bruno Caicedo (90.) sorgte vom Elfmeterpunkt für den Endstand.

Die Whitecaps behaupteten sich mit dem klaren Erfolg an der Tabellenspitze der Western Conference und fanden nach der Niederlage gegen St. Louis City (1:3) gleich wieder in die Spur. Müller kommt in der laufenden MLS-Saison bislang auf 20 Einsätze, sieben Tore und fünf Vorlagen.

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Lewandowski-Tor reicht nicht gegen Messi-Klub

Zuvor war bereits das Duell der Altstars Robert Lewandowski gegen Lionel Messi ohne Sieger geblieben. Lewandowskis Chicago Fire trennte sich von Inter Miami 1:1, den Führungstreffer des polnischen Stürmers (10.) konterte Casemiro (48.) auf Vorlage Messis.

Beide Mannschaften stehen im Playoff-Rennen weiterhin gut da: Miami als Zweiter, Chicago als Vierter in der Tabelle der Eastern Conference.

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