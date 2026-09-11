Sportdirektor Schöttel muss beim ÖFB gehen

Medienberichten zufolge sollen auch Differenzen mit Nationaltrainer Ralf Rangnick zur der Entscheidung geführt haben.

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) und Erfolgs-Sportdirektor Peter Schöttel gehen nach neun Jahren getrennte Wege. Medienberichten zufolge sollen auch Differenzen mit Nationaltrainer Ralf Rangnick zu der Entscheidung geführt haben. Der ÖFB sprach von „unterschiedlichen Vorstellungen hinsichtlich der künftigen strategischen Ausrichtung und Ausgestaltung“ der Position.

Die Entscheidung wurde am Freitag im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung getroffen. In Schöttels Amtszeit fallen zwei Teilnahmen der Nationalmannschaft an Europameisterschaften sowie die erstmalige Qualifikation für eine Weltmeisterschaft seit 28 Jahren. Zudem stieß das Frauen-Nationalteam 2022 erstmals in ein EM-Viertelfinale vor, die U17 erreichte 2025 sogar das WM-Finale.

„Ich nehme die getroffene Entscheidung zur Kenntnis. Gleichzeitig möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere der Direktion Sport, für die gute und kollegiale Zusammenarbeit in neun sehr erfolgreichen Jahren bedanken“, wurde Schöttel in einer ÖFB-Mitteilung zitiert.