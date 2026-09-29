Türkischer Schiedsrichter-Boss festgenommen

Nach dem Wettskandal gibt es erneut große Unruhe im Schiedsrichterwesen der Türkei. Ob die Fälle zusammenhängen, ist unklar.

Im türkischen Fußball gibt es den nächsten großen Schiedsrichter-Skandal. Wie Justizminister Akin Gürlek mitteilte, wurden der Vorsitzende der Schiedsrichter-Kommission, dessen Stellvertreter sowie fünf weitere Personen am Dienstag in Gewahrsam genommen. Es gehe um „Vorwürfe der Einmischung in die Erstellung der Schiedsrichterranglisten, in die Einsätze, die Bewertungs- und Ernennungsverfahren sowie die Regelprüfungen“, schrieb Gürlek auf X.

Im Rahmen der hierzu durchgeführten Razzien in vier Provinzen seien Schiri-Boss Ferhat Gündogdu sowie sechs weitere Verdächtige festgenommen worden. „Es wurden gerichtliche Durchsuchungen in ihren Wohnungen, an ihren Arbeitsstätten und in ihren Büros durchgeführt“, erklärte der Justizminister und versprach, sich für einen „sauberen Fußball“ einzusetzen, damit das Vertrauen in den türkischen Fußball zurückkehren könne.

Zusammenhang mit Skandal aus dem Vorjahr?

Ob der neue Fall mit dem im vergangenen Jahr publik gewordenen Skandal zusammenhängt, blieb zunächst offen. Auf mögliche Verbindungen gingen weder Gürlek noch türkische Medien ein. Im Oktober 2025 hatte der Disziplinarausschuss des türkischen Fußballverbands (TFF) 149 Schiedsrichter suspendiert, denen vorgeworfen wurde, unter Missachtung des ihnen auferlegten Verbots auf Spiele gewettet zu haben. Die Sperren reichten von acht bis zwölf Monaten.

Eine Untersuchung des Verbandes, die sich auf 571 Schiedsrichter der türkischen Profiligen bezog, hatte ergeben, dass 371 von ihnen Sportwettenkonten besaßen und 152 aktiv Wetten abschlossen. 22 der beschuldigten Schiedsrichter (7 Hauptschiedsrichter und 15 Schiedsrichterassistenten) waren laut Verband in der ersten Liga tätig.