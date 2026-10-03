Ballon d’Or? Cucurella würde für sich selbst abstimmen

Marc Cucurella nimmt die Diskussion um den Ballon d'Or mit Humor. Der spanische Nationalspieler verrät scherzhaft, wen er wählen würde.

Kurz vor der Wahl des Ballon-d’Or-Siegers am 26. Oktober ist die Diskussion bzw. der „Wahlkampf“ sehr aufgeheizt – vor allem was die Favoriten Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé und Rodri angeht. Der spanische Nationalspieler Marc Cucurella, der ebenfalls zu den 30 Nominierten gehört, nimmt das Thema mit einer gewissen Lockerheit.

Der Linksverteidiger sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz humorvoll: „Wenn ich abstimmen dürfte, würde ich für mich selbst stimmen.“ Gleichzeitig verwies er darauf, dass mehrere Kandidaten zu seinen Teamkollegen gehören. Von den Favoriten zählt lediglich Kane nicht dazu. Mit Mbappé spielt Cucurella zusammen bei Real Madrid und mit Yamal sowie Rodri in der spanischen Nationalmannschaft.

Marc Cucurella wird auf die Ballon-d’Or-Debatte angesprochen Marc Cucurella wird auf die Ballon-d’Or-Debatte angesprochen © IMAGO/ZUMA Press

Cucurella hofft auf Geschenke von Ballon-d’Or-Sieger

„Viele Kandidaten sind meine Teamkollegen. Möge derjenige gewinnen, der an der Reihe ist. Das überlasse ich denen, die abstimmen“, erklärte der 28-Jährige weiter.

Ganz leer ausgehen will der Spanier unabhängig vom Ausgang der Wahl aber offenbar nicht. Mit einem Augenzwinkern ergänzte er: „Als Teamkollege werde ich sicher das eine oder andere kleine Geschenk bekommen.“

In Deutschland ist Cucurella vor allem wegen des Viertelfinals bei der Heim-EM 2024 in unguter Erinnerung, da sein nicht gepfiffenes Handspiel das Aus für das DFB-Team gegen den späteren Europameister bedeutete.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.