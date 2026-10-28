Europa Cup: Wolfsburg und Frankfurt auf Viertelfinal-Kurs

Nationalspielerin Cora Zicai überragt beim VfL mit einem Turbo-Hattrick, die SGE gewinnt in Eindhoven.

Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt haben im Europa Cup riesige Schritte Richtung Viertelfinale gemacht. Die Vizemeisterinnen aus Wolfsburg überrollten Feyenoord Rotterdam im Achtelfinal-Hinspiel mit 7:0 (4:0), die SGE bezwang die PSV Eindhoven auswärts mit 2:0 (2:0).

Nationalspielerin Cora Zicai (28./31./36.) glänzte in Wolfsburg mit einem Turbo-Dreierpack, Lara Prasnikar (2., Foulelfmeter/49.) steuerte zwei Tore bei. Für die SGE traf Hayley Raso (2.) früh gegen den niederländischen Meister, Nationalspielerin Laura Freigang (14.) erhöhte kurz darauf.

Der VfL bestreitet sein Rückspiel in den Niederlanden am 10. November, die Eintracht ist einen Tag später im eigenen Stadion gefordert. Das Bundesliga-Duo war in der Qualifikation zur Champions League gescheitert und spielt deshalb im Europa Cup, der in allen Runden über zwei Begegnungen gespielt wird – auch im Finale.