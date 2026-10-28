"Argentinien ist nicht mal gleich gut wie Deutschland"

Toni Kroos freut sich über den Auftritt seines Ex-Klubs Real Madrid im Clásico. Geht es nach dem einstigen Weltstar, deckten die Königlichen beim FC Barcelona einige Schwächen auf.

Toni Kroos hat seinen Ex-Klub Real Madrid für den mutigen Auftritt im Clásico gegen den FC Barcelona gelobt – und im Spiel seines längjährigen Erzrivalen einige Schwächen ausgemacht.

„Wenn Barcelona mal eine Zeit lang keinen Zugriff hat, sind sie nicht gut im Verteidigen“, sagte der Weltmeister von 2014 in seinem Podcast „Einfach Mal Luppen“. Madrid hatte die Katalanen im ersten Aufeinandertreffen der Saison mit 2:1 besiegt und dabei die gefürchtete Offensiv-Maschinerie im Zaum gehalten.

Toni Kroos spricht über den Clásico Toni Kroos spricht über den Clásico © IMAGO/ZUMA Press Wire

Geht es nach Kroos, lag das vor allem am entschlossenen Spiel gegen den Ball – und dem klaren Plan auf dem Weg nach vorne: „Wenn Barcelona es nicht schafft, mit dem Pressing Zugriff zu haben, haben sie große Probleme gegen Seitenverlagerungen oder Bälle in die Tiefe. Das hat auch das Spiel gegen Paris (2:4 in der Champions League, Anm.) gezeigt. Sie haben dann große Probleme, weil sie nach wie vor sehr risikoreich verteidigen.“

Toni Kroos schwärmt von Mourinhos Plan

Madrid habe es geschafft, „dass sich gerade die Top-Spieler von Barcelona nicht wohlgefühlt haben, sich nicht in einen Rausch gespielt und dann auch Fehler gemacht haben, die sie sonst nicht machen“.

Selbst wenn sich die Königlichen mal zurückzogen, seien sie „aktiv“ und „unheimlich griffig“ geblieben. Das Verteidigen als geschlossene Mannschaft sei ein klarer Fortschritt im Vergleich zu vorangegangenen Clásicos.

DEINE MEINUNG

„Ich finde, und das ist auch ein ganz klares Lob Richtung Mourinho, dass sich Real hervorragend auf Barcelona eingestellt hat, speziell gegen den Ball“, meinte Kroos. Er habe ein „supermutiges“ Spiel gesehen.

Der einstige Topspieler betonte aber auch. Das von Hansi Flick trainierte Barcelona sei „fußballerisch die bessere Mannschaft. Punkt. Sie werden immer einen Ticken dominanter sein.“ Real habe sich aber sehr gut angepasst:“ Diese fußballerische Unterlegenheit, dafür hatten sie Lösungen.“

In der LaLiga-Tabelle liegt Real Madrid nun nur noch drei Zähler hinter Spitzenreiter Barcelona.

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