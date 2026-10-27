„Konnte nicht mehr stehen“: Seoane auf dem Weg der Besserung

Der Schweizer Trainer litt unter starkem Schwindel. Nun gehe es ihm wieder gut, sagt er.

Der frühere Bundesliga-Trainer Gerardo Seoane befindet sich nach seinem Aufenthalt im Krankenhaus auf dem Weg der Besserung. „Es geht mir gut. Ich habe mich in den letzten Tagen gut erholt“, sagte der 47 Jahre alte Schweizer in einem Video seines Klubs Young Boys Bern: „Ich bin natürlich noch nicht bei 100 Prozent, weil der Körper einiges durchgemacht hat, respektive die inneren Organe im Kopf. Da habe ich noch Nachwehen.“

Vor dem Wochenende hatte Seoane über Schwindelgefühle sowie Unwohlsein geklagt und wurde ins Krankenhaus eingewiesen. Dort wurde dann eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs im Innenohr ausfindig gemacht. „Es war mir nicht mehr möglich, zu stehen“, erklärte Seoane: „Es war ein gereizter Nerv, der für die Orientierung im Raum und die Aufnahme und Weitergabe von Informationen zuständig ist.“

Nach einem Tag wurde Seoane wieder aus dem Krankenhaus entlassen, das Ligaspiel gegen den FC St. Gallen (2:0) verpasste er dennoch. „Ich merke, dass die vielen Reize und die Informationsaufnahme zu Müdigkeit führen. Daher muss ich mich in den kommenden Tagen und Wochen etwas zurücknehmen. Was aber nicht heißt, dass ich nichts mehr machen kann“, sagte er. In den kommenden Tagen werde die Erkrankung abklingen, wie eine Erkältung, so die Diagnose des medizinischen Personals.

In der Bundesliga war Seoane von 2021 bis 2025 aktiv, zunächst bei Bayern Leverkusen und ab 2023 bei Borussia Mönchengladbach. Seit knapp einem Jahr ist er erneut Trainer in Bern, wo er drei Meisterschaften feierte.