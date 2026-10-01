Erst vor rund einem Monat war der Portugiese von seinem eigentlichen Rücktritt zurückgetreten.

Jetzt also doch: Der Portugiese Carlos Queiroz ist nicht länger Nationaltrainer Ghanas. Das gab der 73-Jährige am Donnerstag in einem gemeinsam mit dem ghanaischen Fußballverband (GFA) veröffentlichten Statement bekannt. Nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Kolumbien hatte Queiroz zunächst Anfang Juli seinen Rücktritt erklärt, einen Monat später folgte dann mit der Wiedereinstellung die zwischenzeitliche Kehrtwende. Nun ist aber endgültig Schluss.

„Es war keine leichte Entscheidung, aber beide Seiten waren sich einig, dass unter den gegenwärtigen Umständen die Beendigung unserer beruflichen Zusammenarbeit die angemessenste Lösung ist, da die Interessen Ghanas, der ‚Black Stars‘ und des ghanaischen Fußballs Vorrang vor allem anderen haben“, sagte Queiroz: „Die notwendigen Voraussetzungen waren nicht vollständig gegeben, und unsere jüngsten Leistungen haben zu der Entscheidung beigetragen, dieses Abenteuer zu beenden.“

Queiroz hatte sein Amt im April als Nachfolger des früheren Bundesligaprofis Otto Addo angetreten. Ghana war bereits seine achte Trainerstation bei einer Nationalmannschaft, im Sommer hatte der Ex-Trainer von Real Madrid zum fünften Mal an einer Weltmeisterschaft teilgenommen.

In sieben Spielen gelang Queiroz lediglich ein Sieg mit seiner Mannschaft. Am Dienstag verlor Ghana in der Qualifikation für den Afrika Cup 2:4 gegen Gambia.