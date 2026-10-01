Noch ist Dani Olmo fester Bestandteil der Mannschaft des FC Barcelona. Doch für das Ende seiner Laufbahn hat er offenbar schon konkrete Vorstellungen.

Nach seiner Zeit beim FC Barcelona soll Dani Olmo ein klares Ziel für den Ausklang seiner Laufbahn haben: eine Rückkehr zu Dinamo Zagreb. Sein Berater Andy Bara erklärte im Podcast „Inkubator“, der spanische Nationalspieler wolle seine Karriere bei seinem früheren Klub beenden und anschließend dort auch als Trainer beginnen.

„Olmo will seine Karriere bei Dinamo Zagreb beenden und dort sogar seine Trainerlaufbahn beginnen“, sagte Bara.

Kehrt Dani Olmo eines Tages nach Zagreb zurück? Kehrt Dani Olmo eines Tages nach Zagreb zurück? © IMAGO/STEINSIEK.CH

Olmo schaffte seinen Durchbruch einst in Zagreb

Der 28-Jährige war als Teenager aus der Barça-Akademie nach Zagreb gewechselt und schaffte bei Dinamo den Durchbruch im Profifußball. Über RB Leipzig führte sein Weg im Jahr 2024 zurück nach Barcelona. Dort besitzt der Offensivspieler noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Erst vor wenigen Tagen hat Sky über ein Interesse des FC Bayern an Olmo berichtet.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.