Ronaldo sicher: „Ich bin der Beste der Geschichte“

Der Portugiese wünscht sich zudem mehr Anerkennung für seine Leistungen.

Superstar Cristiano Ronaldo hält sich für den größten Fußballer der Geschichte und wünscht sich mehr Anerkennung für seine Leistung. „Die Menschen würdigen meine aktuelle Form und meine Tore nicht ausreichend“, sagte der Portugiese in einem Interview mit CNN. Aktuell steht der 41-Jährige bei 980 Toren in 1337 Profispielen.

Die Marke von 1000 Treffern hat sich Ronaldo als Ziel gesetzt. Doch selbst wenn es „920, 925 oder 930“ wären: „Ich bin der Beste der Geschichte, Punkt. Die Zahlen sprechen für sich. Wenn ich die Marke von 1000 Toren erreiche, wäre das fantastisch und ein Ziel. Aber ich denke nicht langfristig.“

Ronaldo wurde vom FPF suspendiert

In der Frage nach dem besten Spieler der Geschichte gibt es verschiedene Meinungen. Argentiniens Superstar Lionel Messi wird ebenso genannt wie Diego Maradona oder Brasiliens Ikone Pele. Unter anderem wurde Ronaldo 2016 Europameister, fünfmal Champions-League-Sieger und erhielt fünfmal die Auszeichnung als Weltfußballer des Jahres.

Ronaldo war jüngst vom portugiesischen Fußball-Verband FPF vorläufig suspendiert worden. Der Offensivspieler war eigenmächtig von der Nationalmannschaft nach Differenzen mit Trainer Jorge Jesus abgereist.

Zuletzt schloss Ronaldo einen Rücktritt aus, die Fortsetzung seiner Karriere in der Selecao machte er aber wohl von einer Ablösung von Jesus abhängig. Der Trainer habe sein Wort ihm gegenüber gebrochen, klagte Ronaldo. Bei seinen Mitspielern entschuldigte er sich in einem Schreiben dafür, dass er nach dem Spiel der Nations League in Norwegen (2:1) abgereist sei. Auch die Fans bat Ronaldo um Verzeihung.