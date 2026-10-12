Yann Sommer traut Nicolò Tresoldi den Sprung zu einem europäischen Topklub zu und lobt dessen Entwicklung beim FC Brügge.

Nicolò Tresoldi erhält prominente Rückendeckung aus der eigenen Kabine: Yann Sommer traut dem Angreifer des FC Brügge eine große Zukunft auf absolutem Top-Niveau zu.

Der frühere Bayern-Keeper sagte im Interview mit der La Gazzetta dello Sport: „Tresoldi kann ohne jeden Zweifel ein europäischer Top-Stürmer werden.“ Sommer hob besonders die Haltung seines Teamkollegen hervor: „Er ist bescheiden, professionell. Er hat die Qualitäten, um bei einem großen Klub zu spielen.“

Nicolo Trisoldi und Yann Sommer spielen zusammen beim FC Brügge Nicolo Trisoldi und Yann Sommer spielen zusammen beim FC Brügge © IMAGO/Isosport

Tresoldi ist mit sechs Treffern in den ersten zehn Spielen stark in die neue Saison beim belgischen Meister gestartet. Der in Cagliari geborene deutsche U21-Nationalspieler war im vergangenen Sommer mit dem FC Barcelona und auch Atlético Madrid in Verbindung gebracht worden.

Der FC Brügge hatte den Stürmer 2025 für sieben Millionen Euro von Hannover 96 verpflichtet und bis zum 30. Juni 2029 gebunden.

Stürmt Tresoldi in Zukunft für Deutschland oder Italien?

Auch auf internationaler Ebene ist die Zukunft des Angreifers ein Thema. Tresoldi lief bereits 27-mal für Deutschlands U21 auf und erzielte dabei 16 Tore, wäre aber weiterhin auch für Italien spielberechtigt.

Sommer wollte sich auf keine Prognose festlegen: „Frag mich nicht, für welche Nationalmannschaft er sich entscheidet; das hängt von ihm ab.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.