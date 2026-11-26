Hansi Flick wünscht sich eine bessere Zusammenarbeit mit den Nationaltrainern. Besonders bei der Belastungssteuerung seiner Leistungsträger sieht er Verbesserungsbedarf.

Barcelona-Trainer Hansi Flick hat sich deutlich zum Austausch mit Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti geäußert. Dabei geht es vor allem um die Belastungssteuerung von Barca-Star Raphinha.

„Ich habe keinen Kontakt zu ihm. So ist das nun mal“, sagte Flick in einem exklusiven Interview mit TNT Brasil mit Blick auf den aktuellen Austausch zwischen den beiden Trainern.

Barcelona-Trainer Hansi Flick mit Raphinha Barcelona-Trainer Hansi Flick mit Raphinha © IMAGO/NurPhoto

Hintergrund ist, dass sich Raphinha zuletzt mehrfach im Umfeld der brasilianischen Nationalmannschaft verletzt hatte und deshalb beim FC Barcelona fehlte.

Flick fordert deshalb generell einen intensiveren Austausch zwischen Klub- und Nationaltrainer, um die Belastung der Spieler besser zu steuern. „Manchmal wäre es besser, etwas mehr Kontakt zu den Trainern zu haben, um Eindrücke austauschen zu können. Wir sollten die Kommunikation mit ihnen verbessern, darüber sprechen, ob es dem Spieler gut geht oder nicht, darauf fokussieren“, erklärte der Barca-Coach.

Flick: „Nur wenige Trainer sprechen miteinander“

Gerade bei einem Spieler wie Raphinha sei die Balance der Belastung wichtig. „Das ist seine Art zu spielen, seine Einstellung, seine Mentalität. Er gibt auf dem Platz immer alles“, erklärte Flick. „Er läuft so viel, legt viele Kilometer zurück und spielt mit enormer Intensität. Das ist Rafa, unser Kapitän.“

Seine Aussagen möchte Flick allerdings nicht als Kritik verstanden wissen: „Am Ende macht jeder seine Dinge auf seine eigene Weise, und das ist für mich in Ordnung. Das ist keine Kritik. Es ist normal, dass sich jeder Trainer auf sein eigenes Team konzentriert.“

DEINE MEINUNG

Dennoch sieht er in der Kommunikation Potenzial. Dabei verweist Flick auf seinen eigenen Stil: „Das habe ich schon gemacht, als ich Nationaltrainer Deutschlands war. Ich habe es mit den Klubtrainern gemacht und das vermisse ich. Ich denke, es fehlt an Kommunikation. Nur wenige Trainer sprechen miteinander, und das könnte erheblich verbessert werden.“

Für das kommende Spiel am Sonntag gegen Deportivo wird Raphinha voraussichtlich einsatzbereit sein.