Aus im Halbfinale: Bergers Titeltraum in den USA geplatzt

Mit Titelverteidiger Gotham FC scheidet die Nationaltorhüterin im Playoff-Halbfinale der NWSL aus.

Für Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger ist der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung in der US-Profiliga NWSL im Playoff-Halbfinale geplatzt. Mit ihrem Klub Gotham FC unterlag die 36-Jährige am Sonntag den Kansas City Current mit 1:2 (0:1) und verpasste den erneuten Einzug ins Endspiel.

Beim sehenswerten Freistoßtreffer von Croix Bethune (20.) streckte sich Berger vergeblich. Ein Eigentor von Laney Rouse (69.) bescherte dem besten Team der Hauptrunde den Ausgleich, ehe Haley Hopkins (89.) für die späte Entscheidung sorgte.

Gotham hatte für das Halbfinale umziehen müssen, weil der Rasen in der gewohnten Heimspielstätte Sports Illustrated Stadion zu schlecht war. Daher stieg der Showdown im Icahn Stadium auf Randalls Island in Manhattan, in das nur 5000 Fans passen.

KC Current trifft im Kampf um die NWSL-Krone nun am kommenden Samstag auf Washington Spirit um US-Superstar Trinity Rodman.