Mit 46 Jahren: Brasilien-Legende Ronaldinho feiert Comeback

Ronaldinho kehrt im Alter von 46 Jahren auf den Rasen zurück. Der Brasilianer spielt eine Halbzeit für den italienischen Drittligisten Ravenna.

Der brasilianische Superstar Ronaldinho hat nach elfjähriger Pause seine Rückkehr im Profifußball gefeiert. Der mittlerweile 46-Jährige lief erstmals seit September 2015 wieder in einem Pflichtspiel auf – im Trikot des ambitionierten italienischen Drittligisten Ravenna.

Ronaldinho, inzwischen ergraut, wirkte längst nicht so spritzig wie in früheren Tagen. Mit dem Ball am Fuß ließ er sein Können aber noch immer aufblitzen, er hatte sichtlich Spaß.

Der Weltmeister von 2002 und Champions-League-Sieger von 2006 hatte bei der Entstehung des 1:0 durch Giulio Donati (36.) seine Füße im Spiel. Zur Pause wurde er ausgewechselt.

Ronaldinho gibt Comeback: „Es war wunderschön“

„Wenn der Präsident es will, komme ich wieder“, sagte Ronaldinho: „Es war wunderschön, zusammen mit Freunden und vielen jungen Fußballern. Ich habe mehr als eine halbe Stunde gespielt, fühle mich gut und wollte eigentlich gar nicht vom Platz – alles ging viel zu schnell. Der Fußball ist heutzutage einfach zu schnell.“

Ronaldinhos Auftritt war groß inszeniert worden: Für den besonderen Anlass wurde das Stadio Bruno Benelli, das normalerweise 5000 Zuschauer fasst, um eine temporäre Tribüne mit dem passenden Namen „R10“ erweitert. Dort fanden 1800 weitere Fans Platz.

Auf den Rängen wurden Leuchtfackeln und Rauchbomben gezündet, während Andrea Bocellis „Con Te Partirò“ aus den Stadionlautsprechern erklang.

Ravenna, das seit 2008 nicht mehr in der Serie B vertreten war, belegt derzeit den zweiten Platz in seiner regionalen Gruppe der Serie C. Aus jeder der drei Gruppen steigt eine Mannschaft direkt in die Serie B auf, der letzte verbleibende Platz in der 2. Liga wird in einer Playoff-Runde ermittelt.