Im Finale schlägt der Ex-Klub von Diego Maradona ein Team aus Brasilien.

Der argentinische Fußball-Traditionsklub Boca Juniors hat zum dritten Mal die Copa Sudamericana gewonnen, das lateinamerikanische Pendant zur Europa League. Der Klub aus der Hauptstadt Buenos Aires setzte sich im Finale mit 2:0 (1:0) gegen Atlético Mineiro aus Brasilien durch und holte seinen ersten internationalen Titel seit 18 Jahren.

Die „kleine“ Copa hatte Boca bereits 2004 und 2005 gewonnen. Für Atlético war es hingegen die dritte Niederlage in Folge in einem internationalen Finale.

Leandro Paredes bricht bei einem Interview zusammen Leandro Paredes bricht bei einem Interview zusammen © IMAGO/Photogamma

Santiago Ascacíbar (16.) und Miguel Merentiel (48.) trafen in der kolumbianischen Stadt Barranquilla für die Mannschaft, in der einst auch Argentiniens Idol Diego Maradona für Furore gesorgt hatte. Boca hat sich damit für die Recopa Sudamericana qualifiziert – das Gegenstück zum europäischen Supercup.

Spieler wird bei Interview ohnmächtig

Für einen Schreckmoment sorgte Bocas Leandro Paredes nach der Partie. Im Interview mit DSports brach der Argentinier zusammen. Mitten im Satz verlor der 32-Jährige das Bewusstsein und sank zu Boden.

Wenig später war Paredes, der sofort behandelt wurde, aber wieder auf den Beinen. Sein Verein gab Entwarnung, der Kollaps stand wohl im Zusammenhang mit den hohen Temperaturen im Stadion. Paredes habe sich schon in der ersten Halbzeit unwohl gefühlt, im zweiten Durchgang war er ausgewechselt worden.

DEINE MEINUNG

Bocas Gegner wird nun der Sieger der Copa Libertadores sein. Das Endspiel der südamerikanischen Champions League steigt am kommenden Samstag (21.00 Uhr) in Montevideo, wo der argentinische Verein Estudiantes de La Plata auf den brasilianischen Klub Palmeiras São Paulo trifft.