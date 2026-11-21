Der zuletzt gesperrte Brasilianer ist nach seiner Einwechslung der entscheidende Mann: Madrid gewinnt spät.

Bei der Rückkehr nach seiner Sperre hat der brasilianische Fußballstar Vinicius Junior Real Madrid zu einem wichtigen Sieg im Titelrennen geführt. Die Königlichen setzten sich gegen Celta Vigo trotz eines Elfmeter-Fehlschusses von Kylian Mbappé mit 2:1 (0:1) durch und zogen zumindest vorübergehend nach Punkten mit dem FC Barcelona gleich. Der von Hansi Flick trainierte Tabellenführer könnte aber am Sonntag wieder den alten Abstand herstellen.

Pablo Durán (7.) brachte die Gäste früh in Führung – eine gute halbe Stunde später hätte Superstar Mbappé ausgleichen können. Doch der Franzose schoss einen Foulelfmeter deutlich übers Tor (38.). Jude Bellingham (66.) sorgte fürs 1:1, Carlos Espi (85.) gelang das späte 2:1.

Nach der Einwechslung von Vinicius Junior (57.), der seine Vier-Spiele-Sperre abgesessen hat, kam Real schnell zum Ausgleich. Der Brasilianer nahm auf der linken Seite Tempo auf, spielte den Ball zu Mbappe, der wiederum für Bellingham auflegte.

Auch bei Espis Siegtreffer hatte Vinicius seine Füße im Spiel. Er flankte den Ball perfekt in Richtung des spanischen Stürmers, der mit seinem Kopfball zwar erst scheiterte, den Abpraller aber über die Linie drückte.