Im Testspiel gegen Japan trifft Vinícius Júnior für Brasilien doppelt. In der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse. Die Selecao verliert, neben einem Star sieht auch Carlo Ancelotti Rot.

Große Aufregung im Testspiel der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Japan! Durch einen Treffer von Tatsuhiro Sakamoto in der ersten Minute der Nachspielzeit hat sich der asiatische Außenseiter mit 3:2 durchgesetzt und Brasilien seine erste Niederlage seit dem WM-Aus im Sommer zugefügt. Im Anschluss wurde es turbulent.

Die brasilianische Bank beschwerte sich lautstark darüber, dass in der Entstehung des Treffers ein vermeintliches Foulspiel gegen Marlon Gomes nicht geahndet wurde. Trainer Carlo Ancelotti und der bereits ausgewechselte Raphinha sahen für ihre Proteste die Rote Karte.

Carlo Ancelotti kassierte die Rote Karte Carlo Ancelotti kassierte die Rote Karte © IMAGO/Sports Press Photo

Für positive Nachrichten hatte zuvor Brasiliens Superstar Vinícius Júnior gesorgt: Nachdem Takefusa Kubo (15.) und Keito Nakamura (19.) Japan mit 2:0 in Führung gebracht hatten, schlug die Selecao in Person von Vinícius zurück. Mit zwei traumhaften Fernschüssen in der 33. und 75. Minute glich er die in Singapur ausgetragene Partie aus.

Vinícius Júnior beendet Torflaute

Nach seiner Roten Karte im Ligaspiel gegen Villarreal samt Vier-Spiele-Sperre war es der erste Treffer. Seinen letzten hatte er Ende September für die Nationalmannschaft erzielt. Für Real wartet er sogar seit August auf ein Tor. Doch es sollte letztlich noch nicht einmal für ein Remis mit Brasilien reichen, das sich bei der WM noch mühsam im Sechzehntelfinale gegen Japan durchgesetzt hatte.

Nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Nordamerika gegen Norwegen hat die Selecao mit einigen neuen Spielern noch keine Glanzleistungen gezeigt. Gegen Australien gab es ein schmeichelhaftes 1:1 und einen 4:2-Sieg, gegen die international drittklassigen Inder ein 4:0 und nun gegen Japan die erste Niederlage.

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mit Sport-Informations-Dienst (SID)