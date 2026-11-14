Bayerns Alphonso Davies ist mit Kanada im Einsatz. Bereits nach fünf Minuten muss er jedoch angeschlagen ausgewechselt werden.

Sorgen um Alphonso Davies! Der Linksverteidiger des FC Bayern musste im Viertelfinal-Hinspiel der CONCACAF Nations League zwischen Kanada und Guatemala (3:2) bereits nach fünf Minuten ausgewechselt werden.

Der 26-Jährige geriet früh im Spiel auf der linken Seite in ein Laufduell, verlor dabei das Gleichgewicht und ging zu Boden. Zwar stand Davies, für den es der erste Startelfeinsatz für Kanada seit über 600 Tagen war, zunächst wieder auf und verteidigte den anschließenden gegnerischen Torschuss. Kurz darauf signalisierte er aber, dass es für ihn nicht weitergeht, konnte den Platz aber immerhin eigenständig verlassen.

Davies wurde durch Ralph Priso, Teamkollege von Ex-Bayern-Star Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps, ersetzt.

Alphonso Davies muss im Länderspiel für Kanada früh ausgewechselt werden Alphonso Davies muss im Länderspiel für Kanada früh ausgewechselt werden © IMAGO/STEINSIEK.CH

Über die Schwere von Davies‘ Verletzung ist bislang nichts bekannt. Kanadas Co-Trainer Mauro Biello sprach nach der Partie lediglich vage von einer „Unterkörper-Verletzung“. Der Bayern-Profi werde nun näher untersucht, erst danach könne die Diagnose präzisiert und über die nächsten Schritte entschieden werden.

„Wir haben uns alle riesig gefreut, Phonzie wiederzusehen, und dass er so früh ausfiel, hat uns wirklich sehr mitgenommen“, sagte Mitspieler und Torschütze Tani Oluwaseyi.

Das Online-Portal Canadien Soccer Daily sprach von einem „Worst-Case-Szenario“ für Kanada und die Bayern, sollte sich nun eine weitere Muskelverletzung bestätigen.

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Davies auf dem Weg zurück zu seiner Topform bei Bayern

Für den FC Bayern käme ein längerer Ausfall zur Unzeit. Davies hatte sich nach schwierigen Monaten zuletzt wieder stabilisiert und war auf dem Weg zurück zu seiner Bestform. Zudem war der 26-Jährige jüngst durch den Ausfall weiterer Leistungsträger wie Luis Díaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Jamal Musiala auch in offensiverer Rolle ein wichtiger Faktor im Münchner Spiel.

Es wäre nicht die erste Verletzung, die sich Davies bei einem Einsatz für Kanada zuziehen würde. Im sportlich unbedeutenden Spiel um Platz drei der CONCACAF Nations League gegen die USA hatte er sich im März 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen und fiel anschließend monatelang aus. Es war bis heute sein erster Startelfeinsatz für Kanada. Aus München kam im Anschluss schwere Kritik am Umgang mit der Verletzung. Das komplette Ausmaß der Verletzung wurde erst nach der Rückkehr nach München bekannt.