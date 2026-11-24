Das Turnier findet vom 9. Juni bis 9. Juli 2028 statt und wird damit bereits zum dritten Mal in den Vereinigten Staaten ausgetragen.

Die USA richten im Jahr 2028 die Copa América aus. Das gab der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL am Dienstag bekannt. Das Turnier findet vom 9. Juni bis 9. Juli 2028 statt und wird damit bereits zum dritten Mal in den Vereinigten Staaten ausgetragen.

An der 49. Auflage der südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft nehmen erneut die zehn Mitgliedsverbände der CONMEBOL sowie sechs Mannschaften aus dem CONCACAF-Verband für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik teil. Damit bleibt der Modus der jüngsten Austragung erhalten.

Zuletzt war die Copa América 2024 ebenfalls in den USA ausgespielt worden. Damals setzte sich Titelverteidiger Argentinien um Superstar Lionel Messi durch und sicherte sich den kontinentalen Titel. Erstmals Gastgeber waren die USA 2016, als überraschend Chile triumphiert hatte.