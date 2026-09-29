Auf dieser Position hat Flick die Qual der Wahl

Der FC Barcelona verkauft eine neue Retro-Kollektion. Das Trikot ist an die erfolgreichen 90er-Jahre mit Pep Guardiola als Spieler angelehnt.

Der FC Barcelona hat eine neue Retro-Kollektion aufgelegt und nimmt dabei das Design seiner Spielkleidung aus den erfolgreichen Jahren 1992 bis 1995 auf. In dieser Zeit gewann der Klub sieben Titel, darunter zum ersten Mal den Europapokal der Landesmeister.

Herzstück der ab sofort im offiziellen Klubshop erhältlichen Linie ist das Retro-T-Shirt „Blaugrana 92-95“. Das Oberteil kombiniert breite senkrechte Streifen in Blau und Granatrot mit einem Polokragen, dem Vereinswappen auf der Brust sowie einem gestickten Barca-Schriftzug in Kursivschrift.

Barca bringt ganze Retro-Kollektion heraus

Passend dazu bietet Barça die „Retro-Shorts Blaugrana 92-95“ an. Die blaue Hose besitzt weiße und rote Seitenstreifen, auf denen der Klubname wiederholt zu sehen ist, dazu kommt das Wappen auf dem Hosenbein.

Neben den Teilen im Trikot-Look umfasst die Kollektion auch Freizeitkleidung. Der gestreifte Strickpullover „Jersey 1899“ trägt ebenso das Barca-Wappen auf der Brust.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.