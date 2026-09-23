FC Barcelona hofft auf Geldregen

Barça-Vize Ferran Olivé erwartet durch das fertige Spotify Camp Nou deutlich höhere Erlöse. Dafür braucht es zunächst aber noch größere Investitionen. Den neuen Finanzplan verteidigt er.

Der FC Barcelona rechnet nach dem vollständigen Umbau des Spotify Camp Nou mit jährlichen Einnahmen von bis zu 450 Millionen Euro.

Wirtschafts-Vizepräsident Ferran Olivé erklärte bei Cadena SER, die ursprünglich prognostizierten 350 bis 375 Millionen Euro seien wegen des großen Erfolgs bei den VIP-Plätzen angehoben worden. „Es wird erwartet, dass die Einnahmen in einer Spanne von 425 bis 450 Millionen liegen“, sagte Olivé.

Der FC Barcelona will bald im fertigen Camp Nou jubeln Der FC Barcelona will bald im fertigen Camp Nou jubeln © IMAGO/NurPhoto

Für den Klub habe die Fertigstellung des Stadions höchste Priorität. „Mit dem fertiggestellten Stadion und einer funktionierenden Mannschaft werden die Sponsoring-Einnahmen steigen und wir werden mehr in den Shops verkaufen. Das ist ein Kreislauf“, erklärte Olivé.

Deshalb habe Barça seine Mitglieder um eine Ausweitung des Finanzierungsrahmens gebeten. Die Generalversammlung hatte zuletzt ein neues Paket über 510 Millionen Euro bewilligt, davon 300 Millionen Euro für den Abschluss der Arbeiten und 210 Millionen Euro über sogenannte Media Notes.

Barca braucht für Stadionbau zunächst mehr Geld

Olivé begründete die Anhebung der Espai-Barça-Finanzierung auf 1,8 Milliarden Euro mit Bauverzögerungen sowie Anpassungen und Erweiterungen des Projekts. Von den zusätzlichen Mitteln sollen zunächst 100 Millionen Euro an Investoren zurückfließen.

„Es gab Verzögerungen, Änderungen und Verbesserungen. Die Fertigstellung war für das letzte Quartal 2025 geplant, doch nun fallen bereits Zinsen an. Dies führte zu einem Liquiditätsproblem. Deshalb beantragten wir die 210 Millionen Euro in Form von Schuldverschreibungen und die Krediterhöhung um 300 Millionen Euro, um das Stadion fertigzustellen“, erklärte Olivé.

DEINE MEINUNG

Das Dach des Spotify Camp Nou soll zwischen Oktober und November 2027 fertiggestellt sein. In der Finanzplanung ist die Rückkehr im Januar 2028 vor 95.000 Zuschauern vorgesehen.

Auch beim Financial Fairplay erwartet Olivé im Januar einen positiven Status. Für weitere Verstärkungen müsste Barcelona nach seinen Angaben aber Spieler verkaufen. Parallel plant der Klub bereits Vertragsverlängerungen mit Raphinha, Marc Bernal und Xavi Espart und will bis 2030 wieder ein neutrales Eigenkapital erreichen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.