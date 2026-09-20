Real-Coach Mourinho liefert irrwitzigen Auftritt

Real Madrid verliert das Derby bei Atlético unter fragwürdigen Umständen. Trainer José Mourinho verleiht seinem Ärger auf besondere Weise Luft.

Real-Coach José Mourinho hat mit einer denkwürdigen Pressekonferenz für Aufsehen gesorgt. Der Portugiese verlieh seinem Unmut über die Schiedsrichter-Leistung im Madrider Derby Ausdruck, indem er die zweifelhaften Szenen kurzerhand in Papierform den wartenden Journalisten präsentierte.

„Wir könnten uns die Pressekonferenz sparen, denn hier steht der Verlauf des Spiels“, sagte Mourinho und deutete vielsagend auf die DIN-A4-Seite in seiner rechten Hand.

José Mourinho zeigte sich höchst verärgert José Mourinho zeigte sich höchst verärgert © IMAGO/NurPhoto

Darauf zu sehen: das Foul von Cristian Romero an Jude Bellingham sowie jenes von Lee Kang-in an Federico Valverde. In beiden Fällen hatte Schiedsrichter Miguel Ángel Ortiz Arias auf einen Platzverweis verzichtet, in beiden Fällen wäre Rot durchaus möglich, im zweiten Fall sogar nötig gewesen.

Mourinho teilt gegen die gesamte Schiri-Gilde aus

Das sah auch Mourinho so: „Das sind zwei klare Rote Karten“, erklärte er mit streng-hochnäsigem Blick und holte anschließend gegen die ganze Schiedsrichter-Gilde aus: „Wer sich freuen muss, neben den Leuten von Atlético, ist der Ausschuss für die Schiedsrichterernennung. Es war alles sehr seltsam. Erstens war bereits eine Woche vor dem Spiel bekannt, wer der Schiedsrichter ist, obwohl man das normalerweise erst 24 Stunden vorher erfährt.“

Und zweitens? „Der Schiedsrichter ist 41 Jahre alt, kein internationaler Schiedsrichter – das liegt sicher nicht daran, dass er ein großartiger Schiedsrichter ist. Der Arme ist hierhergekommen und hat dem Druck nicht standhalten können, einem Druck wie in den 80er Jahren, den man heutzutage kaum noch sieht“, erklärte Mourinho.

😳 4 minutos de rajada de Mourinho



❗️ El técnico del Real Madrid sale con un papel a rueda de prensa: "Son dos rojas claras"



👀 "El Comité de designación tiene que estar muy contento. Ha sido todo muy extraño" pic.twitter.com/tJC3mySq3a — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 20, 2026

Wer hingegen schuld sei? Natürlich der VAR. „Der arme Schiedsrichter hat weder Erfahrung noch das nötige Gespür, er kommt zu einem Derby. Aber der VAR steht nicht unter Druck, denn dort in Las Rozas (Gemeinde bei Madrid, wo der VAR sitzt; Anm. d. Red.) gibt es keinen Druck – oder es gibt Druck und wir wissen es nur nicht.“

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Mourinho zweifelt an LaLiga

Die rotwürdigen Szenen hatten sich noch vor der Pause ereignet. In Hälfte zwei wurde Real-Verteidiger Dean Huijsen nach einer Notbremse vom Platz gestellt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Alejandro Grimaldo. Jonathan David baute die Führung für Atlético kurz darauf aus. Antonio Rüdigers Anschlusstreffer kam zu spät. Real verlor 1:2.

„Ich hatte gehofft, eine andere Liga vorzufinden als die, die ich vor Jahren verlassen habe, aber man hat mir gesagt, dass das nicht der Fall ist, und mir erklärt, warum sie nicht anders ist. Aber wir werden kämpfen. Die Jungs gehen traurig mit der Umarmung ihres Trainers vom Platz, denn ich respektiere, was sie auf dem Platz empfinden – es war nicht einfach“, sagte Mourinho.

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