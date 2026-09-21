Bedenkliche Real-Statistik rückt in den Fokus

Real verliert das Stadtderby und läuft in der Tabelle Barca hinterher. Eine Statistik gibt Grund zur Besorgnis.

Nach der Derbypleite bei Atlético ist eine Statistik von Real Madrid in den Fokus der Berichterstattung gerückt. Nach sieben Spieltagen ist die Mannschaft von José Mourinho laut Daten von Sofascore das laufschwächste Team in LaLiga. Im Metropolitano unterlag Real mit 1:2 – und die Diskussion über fehlende Energie sowie kollektive Arbeit gegen den Ball erhält neue Nahrung.

Im Schnitt kommt Real Madrid lediglich auf 83,46 zurückgelegte Kilometer pro Liga-Partie. Der FC Barcelona liegt mit 104,64 Kilometern pro Spiel an der Spitze – und läuft damit durchschnittlich 21,18 Kilometer mehr als der Rivale! Selbst der Ligadurchschnitt von 93,37 Kilometern liegt fast zehn Kilometer über Reals Wert.

Kylian Mbappé kassierte mit Real im Stadtderby einen heftigen Rückschlag Kylian Mbappé kassierte mit Real im Stadtderby einen heftigen Rückschlag © IMAGO/Pressinphoto

Die Zahlen erfassen die gesamte Laufdistanz, berücksichtigen somit also nicht Faktoren wie Laufintensität oder Tempo. Wie die Marca schreibt, seien die Werte jedoch „zu auffällig, um sie zu ignorieren“.

Real Madrid läuft Barca früh in der Saison hinterher

Der Befund passt zu den Problemen, die beim Team von Mourinho in den ersten Wochen der Saison sichtbar wurden: Real kontrolliert Partien nur selten über längere Phasen, findet mit Ball zu wenig Konstanz und wirkt besonders dann anfällig, wenn neben individueller Klasse auch hohe mannschaftliche Geschlossenheit gefragt ist.

Nach sieben Ligapartien liegt Real mit 15 Punkten auf Platz fünf der Tabelle. Der Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona beträgt bereits sechs Zähler.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.