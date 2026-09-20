Real-Star Valverde mit schwerer Verletzung

Fede Valverde wird im Spiel bei Atlético übel gefoult. Nach dem Spiel gibt Real die Diagnose bekannt.

Real Madrid muss nach dem Derby bei Atlético Madrid (1:2) um Fede Valverde bangen. Der Mittelfeldspieler erlitt beim Spiel am Sonntag eine schwere Verletzung am linken Knöchel, wie der Klub nach Untersuchungen durch seine medizinische Abteilung mitteilte. Valverde war in der ersten Hälfte von Atléticos Kang-in Lee mit gestrecktem Bein am Knöchel erwischt worden.

„Nach den heute vom medizinischen Stab von Real Madrid durchgeführten Untersuchungen bei unserem Spieler Fede Valverde wurde bei ihm eine schwere Verletzung am linken Knöchel diagnostiziert, die er sich während des Spiels heute Nachmittag zugezogen hat“, schrieben die Königlichen in einer offiziellen Mitteilung.

Fede Valverde (l.) am Boden Fede Valverde (l.) am Boden © IMAGO/Pressinphoto

Weitere Tests sollen in den kommenden Stunden Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen.

Real Madrid: Keine Angaben zur Ausfalldauer

Valverde konnte die Partie zwar zu Ende spielen, sein Einsatz für die uruguayische Nationalmannschaft ist jedoch gefährdet. Über eine mögliche Ausfallzeit machte Real Madrid zunächst keine Angaben. Besonders die Aktion von Kang-in Lee stieß bei den Königlichen und Trainer José Mourinho auf Unverständnis.

Aus Sicht des Klubs hätte der Schiedsrichter oder der VAR eingreifen müssen. Auch das Einsteigen von Cristian Romero gegen Jude Bellingham sorgte für Diskussionen, wurde intern aber weniger kritisch bewertet als die Szene um Valverde.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.