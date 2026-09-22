Fall Vinícius: Prozess gegen Sevilla-Fan vertagt

Der Prozess gegen einen Sevilla-Fan wegen mutmaßlicher rassistischer Beleidigungen gegen Vinicius Junior wird erneut verschoben.

Der Prozess gegen einen Sevilla-Fan wegen mutmaßlicher rassistischer Beleidigungen gegen Vinícius Júnior ist erneut verschoben worden. Nach Informationen der spanischen Nachrichtenagentur EFE soll die Verhandlung vor dem Provinzgericht von Sevilla nun am 13. Mai 2027 um 10.00 Uhr stattfinden.

Der Angeklagte muss sich wegen eines Delikts gegen die moralische Integrität verantworten. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten.

Der Prozess gegen einen Sevilla-Fan wurde erneut vertagt Der Prozess gegen einen Sevilla-Fan wurde erneut vertagt © IMAGO/Pressinphoto

Der Vorfall geht auf das Spiel zwischen dem FC Sevilla und Real Madrid im Jahr 2023 zurück. Laut Anklageschrift soll der Fan zwischen der 83. und 86. Minute von der Tribüne aus wiederholt rassistische Gesten und Rufe gegen den brasilianischen Nationalspieler gerichtet haben.

Bereits die zweite Verlegung des Verfahrens

Ihm wird vorgeworfen, Bewegungen von Affen nachgeahmt, mehrfach „Affe“ gerufen und die entsprechenden Laute von sich gegeben zu haben. Die Staatsanwaltschaft sieht darin eine Erniedrigung von Vinícius, die bei dem Profi Gefühle von Frustration, Scham und Demütigung ausgelöst haben.

Es ist bereits die zweite Verlegung des Verfahrens, nachdem der Termin ursprünglich für April angesetzt worden war. Die spanische Liga hatte den Vorfall nach eigenen Angaben beim Wettbewerbskomitee des spanischen Verbands RFEF sowie bei der Anti-Gewalt-Kommission angezeigt und ist in dem Verfahren als Nebenkläger beteiligt.

Der FC Sevilla identifizierte den Zuschauer damals, verwies ihn aus dem Stadion und leitete Maßnahmen nach den klubinternen Regeln ein. Die mutmaßlichen Beleidigungen und Gesten waren zudem in TV-Bildern zu sehen und verbreiteten sich in sozialen Netzwerken.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.