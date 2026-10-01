Bryan Zaragoza wird beim FC Bayern zum großen Missverständnis. Nun verrät der Spanier, dass er vor seinem Wechsel nach München auch beim FC Barcelona auf dem Zettel stand.

Offiziell steht Bryan Zaragoza noch beim FC Bayern München unter Vertrag, doch im Sommer wiesen die Münchner dem spanischen Flügelstürmer die Tür. Schließlich landete er auf Leihbasis bei Espanyol Barcelona. Nun äußerte sich der 25-Jährige beim spanischen Radiosender Cadena SER zum Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt – und verriet, dass auch ein anderer europäischer Topklub angeklopft hatte.

Anfang 2024 wechselte Zaragoza vom FC Granada zum FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister war jedoch nicht der einzige große Interessent: Der FC Barcelona stellte Kontakt zum Flügelstürmer her, nachdem er mit Granada im Spiel gegen die Katalanen eine auffallend gute Leistung gezeigt hatte. „Es gab tatsächlich die Möglichkeit, dass ich zu Barcelona wechsle. Es gab Kontakte“, erklärte Zaragoza.

Bryan Zaragoza entpuppte sich beim FC Bayern München als Transfer-Flop Bryan Zaragoza entpuppte sich beim FC Bayern München als Transfer-Flop © IMAGO/Lackovic

So denkt Zaragoza über seinen Bayern-Wechsel

Doch die Bayern kamen Barcelona zuvor und sicherten sich eine Leihe mit Kaufoption. Ein sportlicher Erfolg sollte die geschlossene Verbindung nie werden. Zaragoza bereut den Wechsel allerdings nicht: „Es war ein wichtiger Schritt. […] Ich war 20 Jahre alt und hatte meine Komfortzone noch nie verlassen – die Sprache, das Klima“, sagte der Spanier.

An seine erste Begegnung mit der Bayern-Mannschaft kann sich Zaragoza noch genau erinnern: „Ich saß am Tisch und dachte, ich wäre im Videospiel FIFA. Ich sah Neuer, Kimmich … und ich komme vom Fußballspielen aus dem Viertel.“

Früh kristallisierte sich jedoch heraus, dass der Wechsel nach München zu früh kam. Zaragoza hangelte sich von Leih-Station zu Leih-Station, spielte bei CA Osasuna, Celta Vigo und der AS Rom. Aktuell kickt er für Espanyol Barcelona.

Ist das Kapitel Barcelona noch nicht geschlossen?

Der FC Bayern hatte mit Zaragoza einen Vertrag bis 2029 geschlossen. Espanyol Barcelona verfügt über eine Kaufoption für den 25-Jährigen.

Möglich also, dass er nach dem geplatzten Transfer zum FC Barcelona dennoch einen Vertrag in der spanischen Metropole abschließt. Dafür müsste Zaragoza allerdings seine derzeitigen Leistungen hochschrauben. Aktuell steht er bei 137 Spielminuten in vier Spielen – Scorerpunkte konnte er dabei noch nicht sammeln. Dennoch zeigte er sich optimistisch, mit höherer Spielzeit auch an Selbstvertrauen zu gewinnen: „Jedes Mal geht es besser“, sagte der Offensivspieler.

DEINE MEINUNG

Von Verträgen und Transfers möchte Zaragoza aktuell noch wenig wissen, seine volle Konzentration gelte der aktuellen Saison. „Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich glücklich sein kann und den ich genießen kann. Wenn ich Spaß habe, bringe ich auch meine Leistung“, erklärte er.