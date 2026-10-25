Joao Cancelo bleibt im Clásico nach einem Tritt gegen Yan Diomande ohne Karte. José Mourinho wird anschließend deutlich.

Joao Cancelo hat im Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid (1:2) mit einer umstrittenen Aktion für heftige Diskussionen gesorgt.

Der Portugiese trat Yan Diomande in der 57. Minute auf die rechte Wade, als der Real-Profi mit dem Ball zum möglichen 0:2 ansetzte. Schiedsrichter Juan Martínez Munuera ließ die Partie weiterlaufen und zeigte Cancelo keine Karte. Auch Diomande ließ sich zunächst nichts anmerken und dribbelte einfach weiter.

Yan Diomande (l.) im Zweikampf mit Joao Cancelo Yan Diomande (l.) im Zweikampf mit Joao Cancelo © IMAGO/ZUMA Press Wire

Kurz darauf ging er aber mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Der Ivorer rappelte sich wieder auf und humpelte über den Rasen. Erst in der Nachspielzeit wurde er für Carlos Espi ausgewechselt (90.+4).

Mourinho: „Eindeutig eine Rote Karte“

„Der Schiedsrichter war super, aber der VAR hat in der 57. Minute geschlafen“, sagte Real-Coach José Mourinho auf der anschließenden Pressekonferenz zu besagter Szene. „Das Foul von Cancelo an Diomande war eindeutig eine Rote Karte.“

Und tatsächlich: Die Bilder legen nahe, dass Cancelo seinen Gegenspieler bei dem Versuch, den Ball zurückzuerobern, mit den Stollen getroffen hatte.

Aurélien Tchouaméni, der die Szene aus unmittelbarer Nähe verfolgte, riss sofort die Arme hoch. Auch vom VAR kam offenbar kein Hinweis auf eine Überprüfung am Monitor.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.