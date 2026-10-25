Clásico heute: FC Barcelona – Real Madrid live im TV, Livestream und Ticker

Der FC Barcelona empfängt Real Madrid zum vielleicht größten Spiel des europäischen Fußballs. Die Königlichen brauchen beim Erzrivalen dringend einen Sieg.

Am Sonntag, den 25. Oktober 2026, steigt um 21 Uhr im Spotify Camp Nou der erste Clásico der Saison. Am zehnten Spieltag der LaLiga empfängt der Tabellenführer FC Barcelona seinen Erzrivalen Real Madrid.

Das Team von Trainer Hansi Flick hat alle neun bisherigen Ligaspiele gewonnen (39:9 Tore) und liegt mit 27 Punkten an der Spitze. Real Madrid hat erst 21 Punkte auf dem Konto, nachdem es in dieser Saison Niederlagen bei Real Betis und im Madrider Derby gegen Atlético gesetzt hatte.

Hansi Flick empfängt Real Madrid mit dem FC Barcelona Hansi Flick empfängt Real Madrid mit dem FC Barcelona © IMAGO/NurPhoto

FC Barcelona – Real Madrid: So können Sie den Clásico live verfolgen

Für Reals Trainer José Mourinho ist es der erste Clásico seit 13 Jahren. Nach einem durchwachsenen Start in seine zweite Amtszeit braucht der Portugiese beim Erzrivalen dringend einen Sieg.

Real Madrid ohne Vinícius – Barca ohne Olmo

Madrid hat in dieser Saison allerdings noch kein Auswärtsspiel ohne Gegentor beendet und in den vergangenen zwölf Begegnungen mit Barca immer ein Gegentor kassiert. Der letzte Clásico ging im Frühjahr an die Katalanen, die mit einem 2:0 gegen ein von Álvaro Arbeloa trainiertes Madrid ihren 29. Titel perfekt machten.

Auf Madrider Seite fällt Vinícius Júnior aus. Er wurde nach einer Roten Karte gegen Villarreal, bei der er einen Gegner an den Haaren gezogen hatte, für vier Ligaspiele gesperrt. Auch Rodrygo, Raúl Asencio und Ferland Mendy fehlen verletzt.

Bei Barcelona fehlen Spielmacher Dani Olmo und voraussichtlich Verteidiger Jules Koundé.

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