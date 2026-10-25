Was es mit dem neuen Barca-Trikot auf sich hat
Der FC Barcelona trägt im Clásico gegen Real Madrid das GOLF-Logo von Tyler, The Creators Marke GOLF WANG, auf der Brust.
Der FC Barcelona läuft im Clásico gegen Real Madrid mit einem besonderen Schriftzug auf: Auf der Brust des Heimtrikots steht statt des Spotify-Logos „GOLF“. Dahinter steckt GOLF WANG, die Mode- und Kreativmarke des US-Musikers, Produzenten und Designers Tyler, The Creator.
Im Rahmen der Partnerschaft mit Spotify erhält der Künstler beim Duell im Spotify Camp Nou die prominente Fläche des Hauptsponsors.
Der GOLF-Schriftzug ist somit kein Verweis auf den Sport Golf, sondern das Logo von GOLF WANG. Zuvor hatte bereits Barcelonas Frauen-Team die Sonderausgabe im Liga-F-Spiel gegen Granada getragen. Erstmals in der Zusammenarbeit von Spotify und Barca bekam ein beteiligter Künstler zudem die vollständige kreative Kontrolle über die visuelle und audiovisuelle Kampagne.
Neue Barca-Kollektion
Begleitend zum Trikot bringt Barca eine umfangreiche GOLF-WANG-Kollektion heraus. Neben Spielshirts gehören unter anderem College-Jacken, Trainingsjacken, Retro-Trikots, Hoodies und ein spezieller Fanschal zum Angebot, das auch über Nike vertrieben wird.
Von der limitierten Spieler-Version gibt es 1899 Stück; weitere Sondereditionen sind von den Startaufstellungen der Männer und Frauen signiert. Zusätzlich werden elf Jerseys angeboten, die Tyler, The Creator selbst unterschrieben hat.
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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.