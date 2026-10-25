Was es mit dem neuen Barca-Trikot auf sich hat

Der FC Barcelona trägt im Clásico gegen Real Madrid das GOLF-Logo von Tyler, The Creators Marke GOLF WANG, auf der Brust.

Der FC Barcelona läuft im Clásico gegen Real Madrid mit einem besonderen Schriftzug auf: Auf der Brust des Heimtrikots steht statt des Spotify-Logos „GOLF“. Dahinter steckt GOLF WANG, die Mode- und Kreativmarke des US-Musikers, Produzenten und Designers Tyler, The Creator.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Spotify erhält der Künstler beim Duell im Spotify Camp Nou die prominente Fläche des Hauptsponsors.

Lamine Yamal könnte auch im Clásico eine große Rolle spielen Lamine Yamal könnte auch im Clásico eine große Rolle spielen © IMAGO/Le Pictorium

Der GOLF-Schriftzug ist somit kein Verweis auf den Sport Golf, sondern das Logo von GOLF WANG. Zuvor hatte bereits Barcelonas Frauen-Team die Sonderausgabe im Liga-F-Spiel gegen Granada getragen. Erstmals in der Zusammenarbeit von Spotify und Barca bekam ein beteiligter Künstler zudem die vollständige kreative Kontrolle über die visuelle und audiovisuelle Kampagne.

Neue Barca-Kollektion

Begleitend zum Trikot bringt Barca eine umfangreiche GOLF-WANG-Kollektion heraus. Neben Spielshirts gehören unter anderem College-Jacken, Trainingsjacken, Retro-Trikots, Hoodies und ein spezieller Fanschal zum Angebot, das auch über Nike vertrieben wird.

Von der limitierten Spieler-Version gibt es 1899 Stück; weitere Sondereditionen sind von den Startaufstellungen der Männer und Frauen signiert. Zusätzlich werden elf Jerseys angeboten, die Tyler, The Creator selbst unterschrieben hat.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.