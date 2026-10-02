Club statt Regeneration: Kylian Mbappé verärgert Real-Fans

Kylian Mbappé wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beim Feiern gesichtet – dabei kuriert der Franzose gerade eine Verletzung aus. Fans von Real Madrid sind verärgert.

Auch abseits des Platzes sorgt Kylian Mbappé einmal mehr für Gesprächsstoff. Trotz seiner aktuellen Verletzung ist der französische Superstar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit seiner Partnerin Ester Exposito in einem Pariser Nachtclub gesichtet worden.

Am Freitagabend traf der Kapitän der französischen Nationalmannschaft noch zum Siegtreffer (1:0) gegen die Türkei in der Nations League. Nur fünf Minuten später musste der 27-Jährige ausgewechselt werden. Die Diagnose: Mbappé erlitt eine Überstreckung der hinteren Gelenkkapsel des linken Knies.

Kylian Mbappé wurde mit seiner Partnerin vor einem Pariser Nachtclub gesichtet Kylian Mbappé wurde mit seiner Partnerin vor einem Pariser Nachtclub gesichtet © IMAGO/Bestimage

Folglich musste er von der französischen Nationalmannschaft abreisen. Laut der medizinischen Erklärung seines Klubs Real Madrid brauche Mbappé daher vor allem eines: Ruhe.

Wegen seines Clubbesuchs warfen ihm Fans nun erneut mangelnde Professionalität und fehlendes sportliches Engagement vor. Bereits im Mai sorgte Mbappé während einer Verletzungspause mit einer Reise nach Sardinien für Aufsehen.

Real Madrid gibt Mbappé Rückendeckung

Real Madrids Verantwortliche zeigen sich dennoch wenig besorgt: Sie sind der Meinung, dass Mbappé seine Freizeit und sein Privatleben – wie alle Real-Spieler – selbst gestalten darf. Demnach hindere die Verletzung Mbappé zudem an einem selbstständigen Training. Sein derzeitiger Urlaub sei mit Trainer José Mourinho abgesprochen.

Im Optimalfall soll Mbappé zum Clásico gegen den FC Barcelona am 25. Oktober wieder vollkommen gesund und einsatzbereit sein.

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