Getafe verhandelt mit dem vereinslosen Dani Carvajal. Die wirtschaftlichen Vorgaben des Madrider Vorortklubs gelten als letzte Hürde.

Der FC Getafe arbeitet intensiv an einer Verpflichtung von Dani Carvajal und steht wohl kurz vor einem Deal. Wie die spanische Tageszeitung ABC berichtet, laufen bereits fortgeschrittene Gespräche mit dem früheren Kapitän von Real Madrid, der seit dem Ende seines Vertrags am 30. Juni vereinslos ist. Eine Einigung oder ein unterschriebener Vertrag liegt allerdings noch nicht vor.

Die größte Hürde für einen möglichen ablösefreien Wechsel sind demnach die wirtschaftlichen Vorgaben von LaLiga. Carvajal soll bei Getafe deutlich weniger verdienen als zuvor bei Real Madrid, dennoch müsste der Klub für die Registrierung des Rechtsverteidigers grünes Licht erhalten. Der finanzielle Spielraum des Teams aus dem Madrider Vorort gilt als begrenzt, weshalb die Bedingungen des Deals genau geprüft werden müssten.

Carvajal kurz vor Unterschrift bei Getafe?

Trainer José Bordalás soll einen Transfer von Carvajal laut Bericht ausdrücklich unterstützen. Der 34-Jährige verspricht sich von Carvajal Erfahrung, Qualität und Führungsstärke – auf dem Platz ebenso wie in der Kabine.

Carvajal hatte sich während des Sommers individuell fit gehalten und offenbar auf ein Angebot gewartet, das ihn für ein neues Kapitel überzeugt. Getafe hält weiter Ausschau nach Verstärkungen, weil Bordalás seinen Kader noch als zu klein einschätzt.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.