Der Franzose spielt bereits seine fünfte Saison für die Königlichen.

Der französische Nationalspieler Aurélien Tchouaméni bleibt Real Madrid langfristig erhalten. Der Vertrag des 26-Jährigen wurde vorzeitig bis 2032 verlängert, das teilte der Klub am Donnerstag mit. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre 2028 ausgelaufen, schon während der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer hatten spanische Medien von einer bevorstehenden Einigung berichtet.

Erfüllt Tchouaméni seinen neuen Vertrag, dann wird er zehn Jahre bei den Königlichen gespielt haben. Der defensive Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend von Girondins Bordeaux, über die AS Monaco kam er im Sommer 2022 nach Madrid. Zu Beginn der aktuellen Saison warf ihn eine Leistenverletzung zurück, zuletzt gehörte er aber wieder zur Stammformation von Trainer José Mourinho.

Mit Real gewann Tchouaméni bislang unter anderem die Champions League, die spanische Meisterschaft (jeweils 2024) und den Pokal (2023).