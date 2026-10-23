Troy Parrott wird bestohlen. Damit werden innerhalb von nicht einmal einer Woche drei Profis in Sevilla Opfer eines Einbruchs.

Die Einbruchswelle bei mehreren Fußballprofis in Sevilla ist offenbar größer als bisher angenommen. Nachdem bereits die Taten bei Antony von Betis Sevilla und beim vereinslosen Keeper Sergio Rico öffentlich geworden waren, berichteten mehrere spanische Medien nun über einen weiteren Diebstahl beim irischen Nationalspieler Troy Parrott, ebenfalls Profi bei Betis.

Während der 2:5-Niederlage gegen den FC Barcelona am vergangenen Samstag in LaLiga sind offenbar maskierte Männer in die Villa des 24-Jährigen im Nobelvorort El Zaudin eingedrungen. Nach Informationen der Marca prüft die örtliche Polizei nun einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen, die sich innerhalb von nicht einmal einer Woche zugetragen haben.

Antony beklagt „Gefühl der Unsicherheit“

Parrotts Teamkollege Antony, bei dem während des Champions-League-Spiels gegen den FC Porto am 14. Oktober eingebrochen worden war, hatte bei Instagram bereits geklagt, es gehe ihm nicht nur um den materiellen Verlust, sondern um „das Gefühl der Unsicherheit an dem Ort, an dem wir uns am sichersten fühlen sollten“.

Bei Parrott sollen die Diebe immerhin keine wertvolle Beute gemacht haben. Deutlich schlimmer erwischte es Torhüter Rico, der nach einer Station beim katarischen Klub Al-Gharafa SC im Sommer in seinen Geburtsort zurückgekehrt war.

Während der frühere Profi von Paris Saint-Germain am Montag mit seiner Familie offenbar beim Abendessen saß, drangen maskierte und bewaffnete Männer in sein Haus ein. Dabei sollen sie Beute im Wert von rund einer halben Million Euro gemacht haben.

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