Herbe Clasico-Klatsche für deutsches Real-Trio

In Barcelona gehen Elisa Senß und Co. völlig unter. Beim Titelverteidiger überragt Claudia Pina.

Das deutsche Fußball-Trio Elisa Senß, Merle Frohms und Sara Däbritz ist mit Real Madrid im Clasico beim FC Barcelona heftig unter die Räder geraten. Im Camp Nou kassierte Real am Sonntagabend eine 0:7-Abreibung, bereits vor der Halbzeitpause hatte Madrid fünf Gegentreffer hinnehmen müssen.

Nationalspielerin Senß und die frühere DFB-Torhüterin Frohms standen vor 40.533 Fans in der Real-Startelf, Däbritz wurde in der 65. Spielminute eingewechselt. Überragende Akteurin des Abends für den Titelverteidiger und Champions-League-Sieger war Claudia Pina mit vier Toren (4./28./32./45.). Nach sechs Siegen in sechs Spielen liegt Barca in der Tabelle nun fünf Punkte vor Real.