José Mourinho verteidigt Kylian Mbappé vor dem Spiel von Real Madrid gegen Villarreal vehement gegen Kritik.

José Mourinho hat Kylian Mbappé vor dem Heimspiel von Real Madrid gegen Villarreal demonstrativ den Rücken gestärkt. Der Portugiese kündigte an, dass der Franzose im Bernabéu spielen werde, und verurteilte dessen Kritiker.

„Wenn das passiert, ist das für euch ein Sieg“, schimpfte Mourinho, gemeint waren mögliche Pfiffe gegen Mbappé. Zuletzt hatten diverse Berichte nahegelegt, dass Teile der Real-Fans mit dem Verhalten des Stürmers abseits des Platzes nicht einverstanden seien.

José Mourinho spricht über Kylian Mbappé José Mourinho spricht über Kylian Mbappé © IMAGO / NurPhoto

Der Real-Coach sieht hinter der Debatte eine gezielte Dynamik. Er hoffe, dass das Bernabéu fair urteile: „Fair zu sein heißt, intelligent zu sein.“ Dann machte Mourinho noch eine vollmundige Ansage.

Mourinho verspricht: Dann fliegen Real-Spieler raus

„Ich verspreche: Wenn sich ein Spieler von Real Madrid nicht wie ein Spieler von Real Madrid verhält, wenn er als Spieler versagt, seine Pflichten als Spieler oder als Bürger nicht erfüllt, werdet ihr diesen Spieler nicht auf der Bank sehen. Ihr werdet ihn nicht auspfeifen können. Er wird zu Hause sein.“

Bei Mbappé sei er sich jedoch sicher, dass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber dem Klub nachgekommen sei.

Mourinho bezeichnete die Diskussion um Mbappés Verhalten während der Länderspielpause als „lächerlich“. Der Stürmer habe sich nach seiner Rückkehr nach Madrid untersuchen lassen und wegen seiner Kniebeschwerden eine zweite Meinung in Frankreich eingeholt.

DEINE MEINUNG

Der angebliche Nachtclub-Besuch in Paris sei in Wahrheit ein privates Mode-Event gewesen. Auch die Bilder von Mbappé auf einem Fahrrad in der Schweiz ordnete Mourinho ein: Es habe sich um Räder eines Hotels gehandelt, mit denen Gäste zum Spa und in Gemeinschaftsbereiche fahren konnten.

Diese Real-Stars sind noch fraglich

Zum Sportlichen: Real geht nach der jüngsten Niederlage mit der klaren Vorgabe in die Partie gegen Villarreal, die drei Punkte zu holen. Der Gegner sei aber ein Champions-League-Team mit hoher Qualität, meinte Mourinho.

Federico Valverde ist für die Begegnung noch fraglich. Éder Militao steht dagegen definitiv nicht zur Verfügung und benötigt laut Mourinho noch einige Wochen, weshalb er auch gegen die Roma fehlen wird. Ferland Mendy trainiert erstmals wieder mit der Mannschaft, Rodrygo ist noch nicht einsatzbereit. Über die Startelf und die Rolle von Diomande wollte Mourinho nichts verraten.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.