Der FC Barcelona setzt seinen starken Lauf in La Liga weiter fort. Gegen Villareal dreht die Mannschaft um Karim Adeyemi einen 0:2-Rückstand.

Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi hat die Siegesserie mit dem FC Barcelona dank einer fulminanten Aufholjagd in La Liga fortgesetzt. Vier Wochen nach der 1:2-Pleite im Classico drohte der Mannschaft von Trainer Hansi Flick gegen den FC Villarreal nach frühem Rückstand die zweite Heimniederlage, doch Barca gewann nach einem Kraftakt noch mit 3:2 (0:2).

Nach dem vierten Pflichtspiel-Dreier in Folge liegen Adeyemi und Co. an der Tabellenspitze weiter drei Punkte vor Real Madrid.

Yamal verschießt Elfer, Barca früh hinten

Bereits nach sieben Minuten lagen die Gastgeber mit 0:2 zurück: Zunächst hatte Tajon Buchanan einen kapitalen Abspielfehler von Fermin in der eigenen Hälfte zur Gästeführung genutzt (5.), dann lief Tani Oluwaseyi Barca-Verteidiger Eric davon und traf unter die Latte (7.).

Die größte Chance der ersten Halbzeit für die Flick-Elf vergab Lamine Yamal, der einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter an den Außenpfosten schoss (23.).

Barcelona dreht die Partie in zehn Minuten

Nach der Pause sorgten Gerard Martin per Kopfball (57.) und Fermin, der seinen Fehler nach einen schlauen Pass von Yamal wieder gutmachte (61.), für den verdienten Ausgleich der deutlich überlegenen Katalanen.

Nach einer Hereingabe von Eric lenkte Pau Navarro den Ball zum Siegtor des Favoriten ins eigene Netz (67.). Danach war der Arbeitstag für den weitgehend unauffälligen Adeyemi beendet.

Real Madrid bleibt dran

Am Samstagabend hatte sich der Erzrivale Real ebenfalls nach frühem Rückstand noch mit 2:1 gegen Celta Vigo durchgesetzt. Bei der Rückkehr von Vinicius Junior nach dessen Sperre brachte Pablo Durán (7.) die Gäste in Führung, ehe Superstar Kylian Mbappé einen Foulelfmeter über das Tor drosch (38.).

Jude Bellingham (66.) und Carlos Espi (85.) drehten aber nach der Einwechslung von Vinicius Junior (57.), der seine Vier-Spiele-Sperre abgesessen hat, noch das Spiel.

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