Nach Roter Karte: Vinicius Jr. für vier Spiele gesperrt

Der brasilianische Offensivstar verpasst unter anderem das Duell von Real Madrid beim FC Barcelona.

Der brasilianische Fußballstar Vinicius Jr. ist nach seinem jüngsten Ausraster für vier Ligaspiele gesperrt worden und wird somit auch das Duell von Real Madrid beim FC Barcelona verpassen. Dieses Strafmaß verkündete das Disziplinarkomitee des spanischen Fußballverbandes am Mittwoch. Der Clasico findet am 25. Oktober statt, zudem fehlt Vinicius gegen den FC Sevilla (18. Oktober), bei Racing Santander (1. November) und beim FC Valencia (7. November).

Vinicius hatte beim 1:0 gegen den FC Villarreal am Samstag seinem Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren gezogen und dafür nach Videobeweis die Rote Karte gesehen. Anschließend protestierte er vehement gegen die Entscheidung von Schiedsrichter Isidro Diaz de Mera Escuderos und musste von seinen Teamkollegen zurückgehalten werden. Besonders kurios: Vinicius hatte das vermeintliche 2:0 erzielt, in der Entstehung des Treffers aber Villarreals Saliba an den Haaren zu Boden gerissen.

Trainer Jose Mourinho war mit der Schiedsrichter-Entscheidung ebenfalls nicht einverstanden und blieb der Pressekonferenz nach dem Spiel fern. Er wolle keine Sperre riskieren, ließ er mitteilen.