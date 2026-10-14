Lange Sperre für Vinícius Júnior!

Vinícius Júnior wird nach seiner Roten Karte gegen Villarreal lange gesperrt. Der Offensivstar fehlt Real Madrid nicht nur im Clásico.

Vinícius Júnior wird Real Madrid im Clásico gegen den FC Barcelona fehlen. Der Disziplinarausschuss des spanischen Verbandes sperrte den Brasilianer nach seiner Roten Karte gegen den FC Villarreal für insgesamt vier Ligaspiele.

Dabei sanktionierte der Verband mehrere Vergehen. Zwei Spiele bekam Vinícius, weil er seinem Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren zog. Zwei weitere Spiele bekam Vinícius für die anschließenden Proteste gegen den Schiedsrichter aufgebrummt.

Vinícius Júnior muss vier Spiele zuschauen Vinícius Júnior muss vier Spiele zuschauen © IMAGO/SOPA Images

Nach der Szene hatte Vinícius ein Tor erzielt, das nach dem Eingreifen des VAR jedoch aberkannt wurde. Schiedsrichter Isidro Diaz de Mera überprüfte die Aktion am Bildschirm und zeigte dem Angreifer anschließend Rot.

Verband ahndet gewaltsame Handlung von Vinícius

Nach Auffassung des Ausschusses erfolgte das Ziehen an den Haaren abseits eines direkten Zweikampfs um den Ball. Damit sah das Gremium den Tatbestand einer gewaltsamen Handlung außerhalb des Spielgeschehens als erfüllt an und verhängte die Mindeststrafe von zwei Spielen. Reals Einspruch, wonach es sich lediglich um einen unabsichtlichen Kontakt im Gerangel gehandelt habe und Vinícius noch um den Ball habe kämpfen können, wurde zurückgewiesen.

Hinzu kommen zwei weitere Spiele Sperre wegen der anschließenden Proteste gegen Diaz de Mera. Im Spielbericht war von einem aggressiven Auftreten des Real-Stürmers die Rede, der von Mitspielern habe zurückgehalten werden müssen. Der Ausschuss wertete dieses Verhalten als eigenständiges Vergehen.

Vinícius fehlt damit gegen Sevilla, Barcelona, Racing und Valencia und kann erst nach der Länderspielpause im November wieder eingesetzt werden. Nach der Partie gegen Villarreal hatte sich der 26-Jährige in den sozialen Netzwerken bei Mannschaft und Fans dafür entschuldigt, sein Team in Unterzahl gebracht zu haben.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.