"Ich habe die besten Spieler dieser Welt!"

Schlechte Nachrichten für den FC Barcelona: Weltmeister Dani Olmo fehlt den Katalanen aufgrund einer Verletzung für mehrere Wochen.

Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona muss im Clasico am kommenden Wochenende gegen Real Madrid auf Weltmeister Dani Olmo (28) verzichten. Wie die Katalanen am Mittwoch mitteilten, fällt der spanische Offensivspieler wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel voraussichtlich rund einen Monat aus.

Der Ex-Leipziger erlitt die Blessur in der Champions-League-Partie bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:4) am Dienstag. Olmo war bereits in der 27. Minute angeschlagen ausgewechselt worden.

Dani Olmo fehlt dem FC Barcelona für einige Wochen Dani Olmo fehlt dem FC Barcelona für einige Wochen © IMAGO/Bestimage

Olmo könnte auch der Nationalmannschaft fehlen

Neben dem Clasico am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) gegen die Königlichen verpasst Olmo aller Voraussicht nach auch die Ligaspiele gegen Deportivo Alaves sowie Atlético Madrid. Er könnte auch der spanischen Nationalmannschaft in der Nations League Mitte November fehlen.

Barcelona führt La Liga nach neun Siegen in neun Spielen mit 27 Punkten an, Real hat sechs Zähler Rückstand.

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