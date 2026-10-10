Pedro wird vor Barcelonas Spiel gegen Getafe im Camp Nou emotional verabschiedet.

Pedro hat im Camp Nou einen emotionalen Abschied erhalten. Vor dem Heimspiel des FC Barcelona gegen Getafe führte der 39-Jährige den Ehrenanstoß aus und lief dabei im Barca-Trikot mit der Rückennummer 17 sowie dem Schriftzug „Gràcies“ auf dem Rücken auf.

Gemeinsam mit Präsident Joan Laporta begrüßte der frühere Angreifer jeden Barca-Profi, umarmte Trainer Hansi Flick und wurde vom gesamten Stadion mit „Pedro, Pedro, Pedro“-Rufen gefeiert.

Erst am Freitag hatte Pedro sein Karriereende verkündet und dabei auf seine Laufbahn zurückgeblickt. „Danke, Fußball, dass du mich so glücklich gemacht hast“, sagte der Ex-Weltmeister bei seiner Abschieds-Pressekonferenz.

Zu dieser waren neben Laporta, Deco und Bojan Krkic auch frühere Mitspieler und Freunde wie Sergio Busquets, Carles Puyol, Xavi Hernández und Martín Montoya erschienen. Mit Barcelona gewann Pedro 20 Titel, darunter drei Champions-League-Trophäen und fünf Meisterschaften.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.