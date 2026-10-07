Ex-Weltmeister Pedro beendet Karriere

Der Fußballer hängt seine Schuhe mit 39 Jahren an den Nagel.

Er wurde Welt- und Europameister, gewann dreimal die Champions und einmal die Europa League, er wurde Meister sowie Pokalsieger in Spanien und England – doch jetzt ist Schluss mit der Titelsammelei. Der spanische Fußballer Pedro Rodríguez beendet im Alter von 39 Jahren seine überaus erfolgreiche Karriere.

„Ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist“, sagte Pedro in den Sozialen Medien, er wolle „ein neues Kapitel in meinem Leben“ aufschlagen. „Ich gehe mit Stolz und in dem Wissen, meinen Traum gelebt zu haben“, ergänzte er.

Pedro kam als Teenager in die berühmte Akademie des FC Barcelona und debütierte 2008 für die Profis. Unter Trainer Pep Guardiola gehörte er zum Stammpersonal der Sextuple-Mannschaft von 2009. 2011 traf er beim Triumph im Champions-League-Finale gegen Manchester United, in 321 Spielen erzielte er an der Seite von Superstars wie Lionel Messi, Andrés Iniesta und Xavi Hernández 99 Tore.

„Teil der besten Barça-Mannschaft der Geschichte gewesen zu sein, war ein Privileg. Wir haben alles gewonnen und die Welt begeistert“, sagte er. Das galt auch für seine Zeit in der spanischen Nationalmannschaft, mit der Pedro 2010 den WM- und 2012 den EM-Pokal gewann. Er lief 65-mal für die „Rote Furie“ auf und erzielte 17 Tore.

Auch mit dem FC Chelsea, zu dem er 2015 wechselte, war er erfolgreich. 2020 ging er nach Italien zur AS Rom. Nach nur einer Saison dort schloss er sich für fünf Jahre dem Stadtrivalen Lazio an, wo sein Vertrag im vergangenen Sommer ausgelaufen war.