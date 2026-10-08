Toni Kroos hat seine Karriere als Spieler beendet, denkt aber offenbar an die nächste Station im Fußball. Der langjährige Star von Real Madrid soll einen konkreten Schritt in Richtung Trainerbank eingeleitet haben.

Toni Kroos könnte schon bald die nächsten Weichen für eine Laufbahn als Trainer stellen. Wie die in Madrid ansässige Tageszeitung As berichtet, hat der Weltmeister von 2014 dem spanischen Fußballverband (RFEF) bereits sein Interesse bekundet, an einem speziellen Trainerausbildungsprogramm für Profi- und Ex-Profispieler teilzunehmen.

Dem Bericht zufolge möchte Kroos am entsprechenden Lehrgang für die Saison 2027/28 teilnehmen. Mit einem erfolgreichen Abschluss würde er die A-Lizenz erwerben und damit Mannschaften auf allen Ebenen des Fußballs coachen dürfen.

Toni Kroos erwägt offenbar den Schritt auf die Trainerbank Toni Kroos erwägt offenbar den Schritt auf die Trainerbank © IMAGO/ZUMA Press Wire

Kroos bald auf der Trainerbank?

Bislang verfügt der Weltmeister von 2014 offenbar über eine Trainerqualifikation, die ihm Tätigkeiten bis in die dritte Liga ermöglicht. Im Profifußball könnte Kroos derzeit nur als Assistent arbeiten, nicht jedoch als Cheftrainer.

Nach seinem Karriereende hatte sich Kroos zunächst auf andere Projekte konzentriert. Unter anderem engagiert er sich weiterhin in seiner Fußball-Akademie in der Nähe von Madrid und arbeitet dort mit Nachwuchsspielern. Nun scheint für den ehemaligen Mittelfeldstrategen auch der Weg an die Seitenlinie eine ernsthafte Option zu werden.

Zuletzt war Kroos bereits mit einer möglichen Rückkehr in die Struktur von Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Vor allem Präsident Florentino Pérez soll großer Fan des Deutschen sein und schon direkte Gespräche mit der Legende geführt haben. Es kam jedoch zu keiner Zusammenarbeit. Stattdessen richtet sich der Blick des langjährigen Königlichen nun offenbar auf die Trainerlaufbahn.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.