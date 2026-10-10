Terzic mittendrin: La-Liga-Spiel nach Fanprotesten abgebrochen

Gegenstände fliegen bei der Partie zwischen Rayo Vallecano und Bilbao auf den Rasen. Hintergrund ist ein Protest der Rayo-Fans gegen den Klubboss.

Das wiederholte Werfen von Papierfliegern und Flummis hat zum Abbruch der Partie zwischen Rayo Vallecano und Athletic Bilbao mit dem früheren BVB-Trainer Edin Terzic geführt. Fans des Klubs aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas warfen während der Partie der spanischen La Liga am Samstag aus Protest gegen ihren Präsidenten Raúl Martín Presa immer wieder Gegenstände auf das Feld – und sorgten damit letztlich für einen Spielabbruch.

Die Rayo-Anhänger begannen ihren Protest in der 13. Minute des ersten Saisonspiels im eigenen Stadion: Papierflieger, Flummis und andere Gegenstände flogen auf den Rasen. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie und schickte beide Teams in die Kabine. Nach der Rückkehr der Spieler warfen die Fans weiterhin Gegenstände. Beim Stand von 0:0 endete das Spiel vorzeitig.

Hintergrund der Proteste ist die Vereinsführung des Klubpräsidenten. Dazu wird der Zustand des Stadions und der Trainingsanlagen kritisiert. Rayo hatte seine drei vorherigen Heimspiele im Butarque-Stadion von Leganés ausgetragen, nachdem an der eigenen Spielstätte dringende Reparaturen aufgrund von „erheblichen Sicherheitsmängeln“ erforderlich geworden waren.