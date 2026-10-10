Vinícius Júnior sitzt erstmals seit April auf der Bank. Yan Diomande erhält bei Real Madrid seine Chance von Beginn an.

José Mourinho hat beim Liga-Heimspiel von Real Madrid gegen den Villarreal CF zunächst Yan Diomande statt Vinícius Júnior sein Vertrauen geschenkt.

Der Brasilianer saß erstmals seit dem 4. April gegen Mallorca wieder zu Beginn auf der Bank. In der 52. Minute wurde der 26-Jährige für Trent Alexander-Arnold eingewechselt.

Vinícius Júnior sitzt bei Real nur auf der Bank Vinícius Júnior sitzt bei Real nur auf der Bank © IMAGO/Alterphotos

Die Marca berichtete, dass die Entscheidung vor allem mit der hohen Belastung während der Länderspielphase zusammenhängt.

Der Stürmer hatte mit Brasilien erneut eine besonders weite Reise hinter sich. Vinícius Júnior kam beim Testspiel gegen Indien in Kolkata zum Einsatz, ehe nur wenig Zeit für Regeneration und Training in Madrid blieb.

Auch die Form spielt wohl eine Rolle

Mourinho hatte bereits vor der Partie gegen Villarreal erklärt, dass die Nationalspieler zeitversetzt zurückgekehrt seien und einige Profis zusätzliche freie Tage erhalten hätten.

Neben dem Reiseaufwand spielt demnach allerdings auch die Form des Brasilianers eine Rolle, der zuletzt nicht sein volles Potenzial abrufen konnte. Sein einziges Saisontor hatte der 26-Jährige im August gegen Real Sociedad erzielt.

Diomande erhielt damit im Bernabéu die Gelegenheit, sich in Mourinhos Startelf zu zeigen. Der Ivorer hatte sich nach dem Derby ohnehin verstärkt in den Fokus gespielt.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.