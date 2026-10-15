„Es ist Krieg“: Real-Sender erhebt schwere Vorwürfe

Nach der Sperre für Vinícius Júnior holt der vereinseigene Sender von Real Madrid zum Rundumschlag aus. Die Schiedsrichter, die spanische Liga und ein Teil der Medien geraten ins Visier der Abrechnung.

Der vereinseigene TV-Sender von Real Madrid hat nach der bestätigten Sperre von vier Spielen für Vinícius Júnior heftig gegen den spanischen Fußball ausgeteilt.

In der Vorberichterstattung zur Champions-League-Partie gegen die AS Rom hieß es bei Real Madrid TV laut der Marca: „Was Vinícius angeht: Nun gut, es ist Krieg.“

Real Madrid hat nicht zum ersten Mal heftige Vorwürfe gegen die Schiedsrichter und die spansiche Liga erhoben Real Madrid hat nicht zum ersten Mal heftige Vorwürfe gegen die Schiedsrichter und die spanische Liga erhoben © IMAGO/PS Images

Der Brasilianer war am Samstag beim 1:0 gegen den FC Villarreal im Santiago Bernabéu vom Platz geflogen, nachdem er einem Gegenspieler an den Haaren gezogen hatte. Am Mittwoch kurz vor dem Duell mit der Roma die Verkündung der Dauer seiner Sperre: Ganze vier Spiele verpasst Vinícius, darunter den Clásico gegen den FC Barcelona.

Real Madrid: Heftige Vorwürfe nach Vinícius-Sperre

Real Madrid TV attackierte anschließend nicht nur die Schiedsrichter, sondern nahm auch die Führungsgremien des spanischen Fußballs und Teile der Medien ins Visier.

Mehrere Medien seien, so der Vorwurf, „von Herrn Tebas subventioniert“ und würden immer wieder behaupten, „Madrid spielt schlecht“. Real müsse „gegen all das in der spanischen Liga kämpfen. Dort ist es eine andere Geschichte“, hieß es weiter.

Javier Tebas, Präsident der spanischen LaLiga, wies in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach Vorwürfe der Madrilenen zurück, wonach der Klub von den Schiedsrichtern angeblich benachteiligt werde.

Im Zuge der Vinícius-Sperre zog Real Madrid TV nun auch einen Vergleich mit internationalen Wettbewerben. „Die Fouls an Vinícius sind nicht so wie im spanischen Wettbewerb – und wenn sie es sind, werden sie angemessen bestraft“, erklärte der Sender. Mit Blick auf die UEFA ergänzte der Klubkanal: „Hier gibt es keine Benachteiligungen.“

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Real-Sender: „Vinícius wird nur wenig geschützt“

Dass spanische Schiedsrichter in europäischen Wettbewerben keine Partien des eigenen Landes leiten dürfen, kommentierte der Sender ebenfalls spöttisch: „Es hätte nur noch gefehlt, dass spanische Schiedsrichter die Madrilenen in diesem Wettbewerb pfeifen dürfen. Das wäre schrecklich gewesen.“

Zudem beklagte der Kanal einen aus seiner Sicht mangelnden Schutz für Vinícius in LaLiga. Der Brasilianer werde „im Vergleich dazu, wie andere Stars geschützt werden, nur wenig geschützt“. So etwas könne man sich „bei Barca nicht vorstellen“, legte der Sender von Real Madrid nach.

Bereits im Mai, nach dem 0:2 gegen den FC Barcelona, hatten die Moderatoren von Real Madrid TV mit ihren deutlichen Aussagen für Aufsehen gesorgt. „Die spanische Liga ist ein Zirkus und ein einziger Witz. Das ist wirklich erschreckend“, hieß es damals.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.