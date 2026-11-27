Real Madrids Trainer José Mourinho hält wenig von computerbasierten Titelprognosen und äußert sich vor dem Alavés-Spiel zu seinen Stars und Rückkehrer Mendy.

José Mourinho hat über Real Madrids Chancen in der Champions League gesprochen und klar gemacht, dass er kein Freund von computergestützten Prognosen ist. „Es gibt Leute, die sagen, wir seien Titelanwärter“, begann der Portugiese auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Deportivo Alavés und schob hinterher: „Und dann gibt es noch den KI-Supercomputer – der ist Scheiße.“

Für eine genaue Einschätzung der Titelchancen sei es noch zu früh, betonte Mourinho. Es komme generell auf Kleinigkeiten an, fuhr er fort und ergänzte mit Blick auf mögliche personelle Ausfälle: „Schau dir den FC Bayern an, der Kane verloren hat, schau dir PSG an … Man kann auch ohne wichtige Spieler in die entscheidenden Spiele kommen.“

José Mourinho auf der Pressekonferenz am Freitag José Mourinho auf der Pressekonferenz am Freitag © IMAGO/ZUMA Press Wire

Mourinho sieht keine Rivalität bei Real

Zunächst liegt für Mourinho der Fokus ganz auf dem Ligaspiel am Samstag gegen Alavés: „Uns erwartet ein weiteres schwieriges Spiel. Wir müssen spielen und die drei Punkte holen.“

Auch zur Situation von Vinícius Júnior und Yan Diomande bezog Mourinho Stellung. Nach dem gemeinsamen Torjubel der beiden betonte er: „Sie sind keine Konkurrenten, wir sind alle zusammen und wollen alle dasselbe.“

Für Kylian Mbappé und Jude Bellingham gelten nach Mourinhos Worten dieselben Maßstäbe wie für alle anderen. Ihre vielen Einsatzminuten erklärte Mourinho mit ihren herausragenden Leistungen.

Real Madrid: Mendy zurück, zwei Spieler fehlen

Personell kann Mourinho wieder auf Ferland Mendy bauen, der gegen Alavés auf der Bank sitzen soll. Trent Alexander-Arnold und Rodrygo fehlen dagegen. Rodrygo arbeite nach seiner Verletzung inzwischen wieder intensiv, ein Einsatz in diesem Jahr in der Liga komme aber wohl zu früh.

Mourinho lobte zudem die Entwicklung von Dean Huijsen, den er bereits bei der Roma trainiert hatte. „Letztes Jahr war keine gute Saison für ihn, aber die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, hat seine Entwicklung beschleunigt“, erklärte der Portugiese.

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Und weiter: „Er ist immer noch ein junger Spieler, aber viel reifer. Rüdiger ist ein wichtiger Spieler für ihn, er hat ihm letztes und auch dieses Jahr geholfen, genau wie Konaté.“ Huijsen sei zudem gut mit der Frustration über die verpasste WM-Nominierung umgegangen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.