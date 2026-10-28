Real Madrid, der FC Barcelona und Atlético Madrid bekunden nach dem schweren Zugunglück in Toledo ihr Mitgefühl.

Real Madrid, der FC Barcelona und Atlético Madrid haben nach dem schweren Zugunglück zwischen Los Yébenes und Urda in der Provinz Toledo ihre Anteilnahme bekundet. Die drei spanischen Spitzenklubs richteten am Mittwoch ihre Gedanken an die Familien und Angehörigen der Todesopfer sowie an die Verletzten des Unglücks.

Real Madrid veröffentlichte eine offizielle Mitteilung und zeigte sich „zutiefst erschüttert“ über die Tragödie. Der Klub sprach den Familien und Nahestehenden der Verstorbenen sein Beileid aus und sandte den Verletzten sowie allen weiteren Betroffenen „seine ganze Zuneigung und Solidarität“. Zudem würdigten die Königlichen die Einsatzkräfte und alle Helfer, die an der Versorgung nach dem Unfall beteiligt sind.

Bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge am Mittwochmorgen sind nach Angaben einer Sprecherin der Regionalregierung von Kastilien-La Mancha mindestens 30 Personen gestorben.

Auch der FC Barcelona reagierte über seinen offiziellen X-Account. Die Katalanen übermittelten den Opfern ihr „aufrichtiges Beileid“, sicherten deren Familien und Freunden Unterstützung zu und wünschten sämtlichen Verletzten eine schnelle Genesung.

Atlético Madrid erklärte: „Wir teilen die Trauer über die Opfer des schrecklichen Zugunglücks, das sich heute Morgen in der Provinz Toledo ereignet hat. Wir sprechen den Familien und Freunden der Verstorbenen unser aufrichtiges Beileid aus und wünschen allen Verletzten eine schnelle Genesung.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.